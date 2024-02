En una jornada que prometía ser crucial para el devenir político del país, la sesión de la Cámara de Diputados se vio interrumpida abruptamente tras el fracaso en el debate del paquete de reformas y el proyecto de la denominada Ley Omnibus. Ante este escenario, el ex gobernador de Entre Ríos y actual Diputado nacional del bloque Unión por la Patria, Gustavo Bordet, expresó su postura enérgicamente, resaltando la coherencia de su partido y criticando la iniciativa que, según él, podría agravar la situación de empobrecimiento en medio de un ajuste gubernamental.

"Desde el bloque Unión por la Patria hemos sido coherentes con nuestra posición y la dejamos en claro en la votación en general y en particular de una iniciativa que sólo puede generar más empobrecimiento en medio de este brutal ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei", declaró Bordet en un comunicado emitido tras la suspensión de la sesión.

El ex mandatario, a través de sus redes sociales, enfatizó su defensa del diálogo y el consenso como pilares fundamentales de la democracia. En sus palabras: "Siempre he defendido el diálogo y el consenso como herramientas de la democracia. Lo que sucedió hoy no fue la derrota del oficialismo ni la victoria de la oposición. En todo caso, quedó claro que la amenaza y la extorsión no son el camino para salir adelante".

Estas declaraciones resuenan en un contexto político marcado por tensiones y polarizaciones, donde la búsqueda de consensos se torna cada vez más desafiante. La caída de la sesión parlamentaria deja en evidencia la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y negociación, en lugar de recurrir a estrategias que profundicen las divisiones y obstaculicen el avance de medidas que puedan beneficiar a la sociedad en su conjunto.

En un momento donde la crisis económica y social demanda respuestas urgentes, la capacidad de trabajar en conjunto y dejar de lado las diferencias partidarias se presenta como un imperativo para garantizar el bienestar de la ciudadanía.