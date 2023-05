El gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná, Adán Bahl, dejaron inaugurada la puesta en valor de la Plaza Sáenz Peña de la capital provincial. “Es importante que los vecinos se apropien, en el buen sentido, de los espacios públicos, los cuiden y los defiendan para uso común", afirmó.

Además, puso en valor la importancia de la obra en la Plaza Sáenz Peña que llevó adelante el municipio, y sostuvo que significa “un gesto de amor y de cariño para la ciudad y de parte del municipio y de todo el equipo que han trabajado”.

Participaron también de la ceremonia participaron la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff; las ministras de Gobierno, Rosario Romero y de Desarrollo Social, Marisa Paira; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila y la diputada Nacional Blanca Osuna.

En ese marco, el mandatario provincial agradeció al intendente Bahl por la invitación a la inauguración de la plaza, y destacó que la obra se enmarca “en un trabajo que viene desarrollando el municipio en recuperación de espacios públicos, que es realmente importantísimo. Uno lo puede ver en cada barrio de la ciudad, con plazas recuperadas y espacios nuevos que la comunidad aprovecha”.

Con las obras realizadas por la Municipalidad de Paraná, “se gana en calidad de vida”, sostuvo Bordet ya que “los vecinos pueden hacer un uso recreativo y, sobre todo, los chicos que tienen un lugar, un sitio de encuentro que favorece las relaciones sociocomunitarias, que son claves para una vida en sociedad”, continuó.

Por último, Bordet subrayó que Paraná es actualmente “una ciudad ordenada”, que “viene teniendo una gestión ejemplar, con muchas obras que son parte de un plan de gobierno, y que hacen posible que hoy esté a la vanguardia de las capitales de provincias".

“Es importante que los vecinos se apropien, en el buen sentido, de los espacios públicos, los cuiden y los defiendan para uso común", concluyó el mandatario.

Brindar soluciones

El intendente Adán Bahl, destacó que "los paranaenses volvemos a la Plaza Saénz Peña, y eso merece una fiesta. Y si pudimos lograr una obra de este tipo, en esta y en muchas plazas más de Paraná, fue gracias a la responsabilidad y el compromiso de los paranaenses que pagan sus impuestos, que se preocupan por sus barrios, que participan*

Valoró que “tenemos un gobernador que no dudó un minuto en acompañarnos en el proyecto de transformación de Paraná por eso el agradecimiento a Gustavo Bordet".

Aseguró que “porque para gobernar no basta con escuchar, hay que brindar soluciones. Porque para gobernar hay que recorrer los barrios todos los días, no de vez en cuando para tener alguna foto para la campaña. Porque para gobernar hay que trabajar y no andar de turista".

De la ceremonia, también participaron los secretarios de Cultura. Francisca D´Agostino y de Deportes, José Gómez; el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch y el asesor cultural del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Roberto Romani, entre otros.

En la oportunidad se presentó la Banda de la policía de Entre Ríos, quien dio cierre de la actividad que contó, además, con actividades recreativas y culturales para niños y niñas.

“La plaza quedó hermosa”

Eliana Cáceres, vecina de la plaza dijo que “está muy buena la idea. Hay varias plazas que están refaccionándose y me parece genial que todos puedan disfrutar de los juegos, que sea interactivo para todos, digamos".

Por su parte, Héctor, un vecino del barrio apuntó que "la plaza quedó hermosa. Habla bien de Paraná, tener los espacios públicos en condiciones para que podamos disfrutar los vecinos”. Agregó que además “para el turismo y para la gente que viene a visitarnos, tiene un lugar mucho más lindo".

En tanto, Andrea Galarza, dijo que “todo lo que le hicieron, la verdad que sin palabras. Están arreglando muchas las plazas para que el vecino podamos disfrutarlas".

Detalles

La obra de Plaza Sáenz Peña tiene como objetivo brindar mayor accesibilidad, seguridad y más sectores de esparcimiento manteniendo la esencia del histórico espacio público. Las tareas se enmarcan en el plan de recuperación de plazas y parques que la Municipalidad desarrolla en la ciudad.

La obra de la plaza Sáenz Peña contempló mejoras en las cuatro diagonales, con recuperación de la fuente y el monumento central; sectorización para equipamientos de actividad física; renovación del sector de juegos infantiles con la colocación de un suelo de caucho, recuperación e instalación de juegos accesibles. Además de un trabajo de parquizado y mejoras en la iluminación. Se colocan rampas en todas las esquinas de las plazas.

Se dotó de nuevos bancos, bebederos, cestos de residuos, módulos sanitarios y una estación solar completa para dispenser de agua caliente.

En la recorrida por la plaza, las autoridades visitaron el monumento a las víctimas del holocausto, donde saludaron al presidente de la DAIA Filial Entre Ríos, Pablo Soskin, y al presidente de la Asociación Israelita de Paraná, Daniel Soskin.

Bicicletas públicas

Por otro lado, se habilitó una nueva estación de bicicletas públicas, la N° 11, sobre calle Carbó, en las adyacencias de la renovada plaza Sáenz Peña. La nueva estación integra la red de movilidad del sistema y permite el arribo a este espacio público, como así también la posibilidad de concurrir a otros destinos de cercanía, como el hospital San Martín, sanatorios, comercios y distintas instituciones y espacios.