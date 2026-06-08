Libertador San Martín.- En la reciente visita del gobernador Gustavo Bordet, en ocasión del acto de reinauguración del Edificio Municipal y como producto de una reunión de trabajo posterior, entre otras obras de importancia para la localidad, se destaca el acuerdo obtenido con el intendente Casali, de avanzar con el proyecto de construcción de una escuela técnica con orientaciones a definir, en un terreno previsto por el municipio.

Así lo confirmó Raúl Casali, Presidente Municipal en diálogo con la prensa, en el que se manifestó muy satisfecho por el momento vivido al decir que “Estamos muy agradecidos en que nos haya acompañado nuestro gobernador Gustavo Bordet y la ministra Rosario Romero, en un momento muy importante para nosotros, el corte de cinta del acto inaugural del edificio que, en verdad, quedó como nuevo hasta en los mínimos detalles”.

En su breve análisis agregó que “Valoramos el buen sentido común del gobernador, ya que nosotros como gobierno vecinalista que somos, de que en el momento de hacer trabajo y hacer obras, no hay política, sino simplemente hay que priorizar a los vecinos”.

Seguidamente Casali explicó que además de otras obras, “también hemos hablado del proyecto de una escuela técnica para la cual contamos con un terreno para ese fin. Sería una gran alternativa para nuestros jóvenes, los de la zona rural y de localidades cercanas, porque sabemos que tanto las escuelas técnicas de Crespo como Diamante, están desbordadas”; por otro lado, reconoció que “es una formación oportuna desde los 12 o 13 años, que les da una muy buena orientación, un buen impulso, incluso con apertura laboral, esto sería una alternativa sin querer invadir a nadie” señaló.

El presidente municipal destacó que, “por los contactos que hemos tenido este año, el estado provincial, se haría cargo de todos los cargos docentes, de toda la estructura humana y personal”.

Frente a la dificultad de la construcción del edificio indicó que “avanzamos con la promesa de nuestra parte de poder dar un aporte también en la parte edilicia, porque nos interesa en gran manera tener una escuela técnica”, afirmó Raúl Casali.

Finalmente, y en relación a las orientaciones de la escuela técnica, mencionó que todavía no están definidas, pero, “estamos pensando en que una de ellas sea electromecánica. En algún momento se definirán las orientaciones académicas, pero en esa dirección estamos avanzando”. Concluyó el Intendente de LSM.