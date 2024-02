El ex-gobernador de Entre Ríos, y actual diputado nacional de Unión por la Patria (UP), Gustavo Bordet, se mostró "sorprendido" tras el mensaje de Rogelio Frigerio a la Asamblea Legislativa. En sus declaraciones, Bordet expresó su descontento con la inacción del gobierno durante los últimos dos meses, y responsabilizó directamente a la gestión actual por la situación de la provincia.

Bordet destacó que durante su gestión, la provincia gozaba de un orden fiscal y financiero, con salarios superando la inflación y una óptima gestión de obra pública. Asimismo, lamentó la falta de claridad en las medidas tributarias actuales, ya que se prometió una reducción de impuestos, pero se están incrementando.

Párrafo aparte, el legislador calificó la gestión actual como "inactiva" y señaló que se están divulgando verdades a medias sobre la eliminación de funcionarios y subsecretarías. “Es un gobierno inactivo y con muchas falsedades porque aquí se habló de que se eliminaron funcionarios, pero en realidad se aumentaron. En mi gestión, se terminó con cinco Ministerios y hoy hay siete. Se dice que se eliminaron subsecretarías, que había 12, y quienes estaban de subsecretarios se los puso como coordinadores con sueldo de rango de subsecretarios. Creo que se dicen las verdades a medias y esto no está bueno porque Entre Ríos, en estos momentos, en mucha conflictividad en un avance como nunca se vio contra las provincias y el federalismo del gobierno de Javier Milei, tendría que estar preocupado en defender los intereses de los entrerrianos”, indicó.

También criticó la falta de atención a problemáticas básicas, como la emergencia educativa y el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales al mencionar que “fue un discurso de una provincia que no arranca, que no empezó a gestionar, que tuvo que mandar una ley de emergencia educativa a 15 días de arrancar las clases y no arregló las escuelas. Eso es lo básico. No se puede alegar que no hay plata para arreglar escuelas. Lo mismo está pasando en los hospitales con el desabastecimiento de los medicamentos. Estas son las cosas que tenemos que abordar todos los entrerrianos. Me voy con sabor a poco de esta Asamblea Legislativa”.

En relación al discurso de Frigerio ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias en Paraná, Bordet acusó al gobierno de mirar hacia atrás para evitar abordar el impacto del ajuste del presidente Milei en las cuentas públicas y en el bolsillo de los ciudadanos entrerrianos. Además, lamentó que no se haya abordado la influencia de las medidas del gobierno nacional en la economía de la provincia.

Finalmente, cabe mencionar que, Bordet criticó la falta de acción del gobierno actual y llamó a una construcción hacia adelante para defender los intereses de Entre Ríos, al expresar que “Me hubiese gustado escucharlo porque para esto estamos dispuesto a acompañar al gobierno provincial en un reclamo federal de los recursos que auténticamente nos corresponden. Claramente no se hace echando culpa para atrás, sino construyendo para adelante”.