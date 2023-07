“En este Día de la Independencia hago votos para que podamos trabajar en unión provincial. Independientemente de los procesos electorales, hay cuestiones en las que no podemos estar en desacuerdo, porque eso retarda el crecimiento y el desarrollo de una provincia y de una Nación. En ese camino de unidad, de progreso, de desarrollo, de justicia social, es que realizo esta convocatoria para que podamos seguir trabajando y viviendo en esta provincia. Hagamos grande a Entre Ríos, entrerrianos y entrerrianas”, expresó Bordet.



El mandatario provincial y el intendente de Paraná, encabezaron los actos oficiales por el 207º aniversario de la Declaración de la Independencia, que comenzaron con el izamiento de los pabellones nacional y provincial, en Plaza Mansilla, el solemne Te Deum (liturgia de acción de gracias) en la Catedral Metropolitana de Paraná y el desfile cívico militar del que participaron delegaciones de escuelas, entidades deportivas, colectividades y demás instituciones.



Allí Bordet consideró que esta es “una provincia que tiene asentadas las bases para crecer y generar desarrollo, pero siempre con ese contrato social que nos permita construir consensos y dialogar con un diálogo útil y constructivo; y que nos permita, por sobre todas las cosas, realizar la obra pública más importante que tiene Entre Ríos, que es nuestra educación”.

“No corrían tiempos fáciles para la patria”

En su alocución, el mandatario rememoró los hechos históricos que culminaron con la Declaración de la Independencia Nacional. “Hace 207 años atrás no corrían tiempos fáciles para nuestra patria. Dos años antes se había repuesto el rey Fernando VII en la Colonia Española y había enviado contingentes para retomar las colonias americanas”. Recordó luego a los caudillos, que “resistían, como podían, con mucha bravura”, como en el norte, Martín Miguel de Güemes, el general Artigas, en la Banda Oriental. “El gobierno central de Buenos Aires había replegado el ejército del norte. Y el general San Martín, como gobernador de Cuyo en Mendoza, reclamaba permanentemente a declarar la independencia de la patria”.



Recordó que “en Tucumán se reunieron 33 diputados en el Congreso de la Casa Histórica. Entre Ríos no envió diputados, el 29 de junio de 1815, un año antes, la Liga de los Pueblos Libres, que comprendía la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones, había declarado la independencia de toda potencia extranjera. Pero faltaba este grito libertario de Tucumán para poder hacer realidad la independencia de nuestra patria ante la amenaza del enemigo”.



“Yo estoy seguro que aquellos patriotas de Tucumán no sintieron angustia. Esos patriotas de Tucumán tuvieron coraje y tuvieron valentía para declarar la independencia de nuestra nación”, subrayó.



Más adelante hizo referencia la forma de gobierno que adoptaría el país. “Se hablaba de monarquías constitucionales. Nuestros caudillos federales estaban inspirados en un modelo federal, como había ocurrido en la independencia de Estados Unidos, y esto llevó a muchos desencuentros en nuestra patria, hasta que un entrerriano, Justo José de Urquiza, promueve, proclama y sanciona la Constitución de nuestra Nación dando origen a la etapa de la organización nacional”, precisó.



Habló entonces de la Constitución. “Esta constitución establecía y establece que nuestro país tendrá la forma representativa, republicana y federal de gobierno. Es decir, ni más ni menos que los valores democráticos. Y esto es importante destacarlo hoy porque la democracia en la Argentina, desde 1853 hasta un infeliz día, 6 de septiembre de 1930, que se interrumpe, después va a zozobrar muchas veces”.

Contrato social

“Este año estamos cumpliendo en la Argentina 40 años de democracia ininterrumpida y esto también es para celebrar y reflexionar, como cada fecha patria, como cada 9 de julio. Porque la democracia, que es un estilo de vida, se construye todos los días, con mujeres y hombres en todo el territorio de la patria. La democracia se impone para que nunca más las tiranías y las dictaduras se apropien de las libertades de los ciudadanos”, enfatizó.



Dicho esto, sostuvo que “quienes tenemos responsabilidades de gobierno, además de bregar por la democracia, debemos hacerlo para que en la Argentina se pueda instaurar la paz social. Y esto lo digo porque en nuestra provincia de Entre Ríos, en estos ocho años, tuvimos como norte asegurar la tolerancia, el respeto, la convivencia social”.



En ese marco, Bordet habló de “un contrato social entre los entrerrianos y las entrerrianas para poder vivir en la provincia que nos merecemos”. Remarcó que “ese contrato social, además del respeto por las ideas del otro, además de asegurar la libertad, tiene que tener también y tuvo que asegurar que todos los entrerrianos y entrerrianas tengan igualdad de oportunidades para acceder al trabajo, para acceder a la vivienda digna, para acceder a las políticas alimentarias, para acceder a la salud en tiempos muy difíciles que nos tocaron pasar, para que a nadie le falte una cama o un respirador y para acceder en tiempos de alta inflación, como hay hoy, a salarios dignos, que le ganen a la inflación”.



Valoró que “esto forma parte de un contrato social y sólo se puede hacer cuando hay una provincia con orden fiscal, lo cual no significa ajuste; orden fiscal significa contemplar estas variables para poder vivir en paz social”.



En este marco, dijo: “Terminando casi estos ocho años, puedo decir que vamos a encontrarnos con una provincia mejor de la que recibimos”. Y detalló: “una provincia que tiene asentadas las bases para crecer y generar el desarrollo que todavía falta, pero siempre con ese contrato social que nos permita construir consensos, que nos permita dialogar con un diálogo útil y constructivo; y que nos permita, por sobre todas las cosas, realizar la obra pública más importante que tiene Entre Ríos, y que es nuestra educación, para que nuestros niños puedan tener en un mundo del futuro las posibilidades de trabajo, de progreso, para que se puedan formar acá en nuestra provincia con sus familias y vivir en paz y en armonía”.



Para finalizar, subrayó que “en este Día de la Independencia hago votos para que podamos trabajar en unión provincial. Independientemente de los procesos electorales, hay cuestiones en las que no podemos estar en desacuerdo, porque eso retarda el crecimiento y el desarrollo de una provincia y de una Nación”.



“En ese camino de unidad, de progreso, de desarrollo, de justicia social, es que realizo esta convocatoria para que podamos seguir trabajando y viviendo en esta provincia. Hagamos grande a Entre Ros, entrerrianos y entrerrianas”, finalizó.

Construir a partir de coincidencias

Por su parte, el intendente Bahl consideró que “es muy importante para todos nosotros celebrar las fechas patrias. Significa traer al presente nuestra identidad y sentido. Hablar de independencia es hablar de libertad y de responsabilidad. Es reconocer el territorio y sobre todo a las personas que lo habitan. Es delimitar el espacio y observar las diferencias, pero fundamentalmente las coincidencias: culturales, éticas y espirituales. Somos argentinos, somos independientes, somos libres. A partir de esas condiciones, tenemos que construir en nuestro territorio un hogar para todos y cuidarlo. Ese sigue siendo el desafío”.



Y agregó: “El futuro no se construye con un grupo de personas iluminadas, sino en la unión de los pueblos, grandes y pequeños, a través de sentidos comunes. Queremos defender nuestra tierra, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra cultura y para eso tenemos que trabajar juntos. Necesitamos estar seguros, aún en las instancias más complicadas. Como sucede en una familia frente algún momento adverso o difícil: los que se aman es ahí cuando se miran intensamente y se dicen “estamos juntos, estamos bien, vamos a estar mucho mejor”.

El acto

El acto, que se realizó en Alameda de la Federación, entre Tucumán y Santiago del Estero, comenzó luego de que Bordet y Bahl, junto al jefe de II Brigada Blindada, pasaran revista a las tropas. Tras saludar el mandatario a la Agrupación 9 de Julio, las bandas de la II Brigada Blindada, de la II Brigada Aérea y de la Policía de Entre Ríos ejecutaron el Himno Nacional, y la Banda de la Policía de Entre Ríos hizo lo propio con la Marcha Entre Ríos.



Luego se dio inicio al acto con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, en el que desfilaron las fuerzas armadas y de seguridad, instituciones escolares, colectividades y clubes, entre otras instituciones. También participaron vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná.

El Te Deum

Previamente las autoridades participaron del Solemne Tedeum que tuvo lugar en la Catedral metropolitana. Allí, Bordet y Bahl fueron recibidos por el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y el párroco Daniel Tanger.



La jornada comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional en los mástiles de Plaza Mansilla, tras lo cual tuvieron lugar los saludos protocolares en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, con la asistencia de funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y de la sociedad civil.