“Resulta imperiosa una nueva normativa que regule la transacción de bienes y servicios entre fronteras para darle previsibilidad y seguridad jurídica al comercio y la industria argentina”, expresó el diputado nacional Gustavo Bordet, vicepresidente de la Comisión de Industria, durante un encuentro en la sede de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Tuvimos un intercambio muy fructífero sobre el comercio de fronteras. Nuestra provincia tiene casi 500 kilómetros de frontera con la República Oriental del Uruguay, y es muy necesarios contar con una ley que regule la transacción de bienes y servicios entre las márgenes de ambos países”, señaló el ex gobernador.

“Por eso me llevo el compromiso de tratar en las comisiones correspondientes el proyecto que CAME está presentando para poder regular la transacción de bienes y servicios que le den previsibilidad y seguridad jurídica al comercio y a la industria argentina, y en particular, a la de Entre Ríos”, precisó.

El encuentro se realizó en el marco de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad, de la que participó el diputado nacional, mediante la invitación del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC). Se abordó la problemática del contrabando en materia de neumáticos, materiales de construcción, repuestos y alimentos, entre otros productos, que no sólo afecta a zonas fronterizas sino también a localidades del interior.

El director de la Comisión, Fabián Hryniewicz, recibió al diputado y le hizo entrega del proyecto de Ley de Comercio Fronterizo elaborado por los equipos técnicos de la CAME. Tras realizar un repaso de los artículos más salientes y de los fundamentos de la iniciativa que, se indicó, busca regular el comercio fronterizo para proteger al comercio local de las asimetrías estructurales y las eventuales diferencias cambiarias negativas, Bordet expuso a partir de su experiencia como intendente de una ciudad fronteriza y gobernador de una provincia que comparte con Uruguay su frontera binacional.