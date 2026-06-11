Aldea Santa Rosa.- La Escuela Nº 137 “Victoria de Maipú” de Aldea Santa Rosa, ha puesto a la venta un bono contribución para recaudar el dinero que les permita culminar con el trabajo de revoque del exterior del edificio escolar.

El valor del mismo es de $100, y premios son órdenes de compras de $6.000, $5.000, $4.000 y $2.000 en Supermercado Clauser. Se sorteará por Lotería Nocturna de Entre Ríos el sábado 6 de mayo.

Quien quiera una rifa deberá contactarse con alumnos, docentes y miembros de la Cooperadora Escolar.