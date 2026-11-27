Nogoyá.– El Ministerio de Seguridad de la Nación, oficializó el reparto de subsidios para las asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país y determinó que cada cuartel entrerriano percibirá $43.009.278,33, según lo establecido en la Resolución 1217/2026 publicada en el Boletín Oficial en el marco de la Ley Nacional N.º 25.054 y sus modificatorias.

Los recursos tienen un destino específico orientado a la adquisición de equipamiento, materiales, indumentaria y elementos para el combate de incendios, así como a la conservación y mantenimiento de ese equipamiento en condiciones operativas.

A este aporte se suman los fondos asignados a la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, que recibirá $187.184.331,60 destinados a gastos de funcionamiento y otros $187.184.331,60 para actividades de capacitación.

Dentro de la nómina oficial de asociaciones de la provincia alcanzadas por la medida figuran las de Nogoyá, Hernández y Lucas González, todas con el mismo monto asignado de $43.009.278,33 conforme al artículo primero de la resolución.