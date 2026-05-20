La nueva conducción tendrá mandato desde el 6 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2028. Al frente de la Comisión Directiva fue designado como presidente Franco Iván Rohr, acompañado por Sergio Rubén Detzel como secretario y María Alejandra Sokolovsky como tesorera. También integran el equipo vocales titulares y suplentes, además de la Comisión Revisora de Cuentas, consolidando una estructura orientada a sostener y acompañar el trabajo diario del cuerpo activo.

Actualmente, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Valle María cuenta con un Cuerpo Activo compuesto por siete bomberos, bajo la coordinación del jefe Christian Nicolás Mazzonelli, además de cinco aspirantes y dos cadetes que continúan en etapa de formación y capacitación.

En materia operativa, la institución dispone de dos autobombas y una camioneta de arranque rápido, además de equipamiento completo para intervenciones forestales y estructurales. En los últimos meses incorporaron nueva indumentaria para capacitaciones, Equipos de Respiración Autónoma (ERA), herramientas de corte estructural, luces portátiles de alta potencia, reflectores recargables y otros elementos fundamentales para fortalecer la respuesta ante emergencias.

Un trabajo sostenido con respaldo de la comunidad

El nuevo presidente de la comisión directiva, Franco Rohr, destacó que muchos de los integrantes ya venían desempeñando funciones dentro de la institución y remarcó que el objetivo principal es seguir acompañando las necesidades del cuerpo activo para garantizar una correcta asistencia en situaciones de emergencia.

Asimismo, subrayó la importancia de administrar con responsabilidad los fondos que recibe la entidad y proyectó uno de los grandes desafíos a futuro: contar con un cuartel propio. Actualmente, el espacio donde funciona la institución es cedido por la Municipalidad de Valle María.

Por su parte, Eduardo Hereñú, vocal titular, valoró el apoyo constante de la comunidad y señaló que el crecimiento de la institución está estrechamente ligado a la participación de los vecinos.

Formación, prevención y servicio

Desde el cuerpo activo, la bombera Stefanía Marlene expresó su satisfacción por formar parte del cuartel y resaltó el trabajo en equipo. Recordó además una reciente intervención en un incendio de campo, donde lograron contener el avance del fuego sobre unas 13 hectáreas gracias a una rápida y coordinada respuesta.

En tanto, Romina Dechant, una de las bomberas con mayor trayectoria en la institución, destacó el trabajo de formación que se desarrolla con cadetes y aspirantes, incluyendo actividades teórico-prácticas y simulacros de incendios en escuelas de Valle María y aldeas vecinas, donde además se promueven instancias educativas y de concientización con niños y jóvenes.

Campaña para sumar socios

Como una de las primeras acciones de esta nueva gestión, la comisión directiva lanzó nuevamente una campaña de adhesión de socios. Actualmente, la institución cuenta con cerca de 300 colaboradores, aunque consideran necesario ampliar esa base para fortalecer los recursos operativos.

La cuota mensual es de $2.000 y desde la entidad remarcaron que ese aporte se transforma directamente en herramientas, equipamiento y mejores condiciones para asistir a la comunidad en casos de emergencia.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Valle María también renovaron la invitación a los vecinos para acercarse, conocer las instalaciones y sumarse a una institución que, con esfuerzo y vocación de servicio, continúa creciendo como un pilar fundamental en la seguridad y prevención local.