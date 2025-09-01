El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín informó a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción para quienes deseen formarse como bomberos voluntarios. La convocatoria está destinada a personas de entre 17 y 50 años, con residencia en la localidad, nivel primario completo y certificado de buena conducta expedido por la Policía.

Los interesados pueden completar un formulario de preinscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/f6Su4dGTo7dPtAkCA. Además, el miércoles 10 de septiembre a las 20:00 horas se realizará una reunión informativa en el cuartel, donde se explicará el programa del cursado y los detalles de la capacitación.

Una experiencia de servicio

El jefe del Cuerpo Activo, Adrián Fritzler, celebró la apertura de esta nueva instancia formativa:

“Felizmente a esta fecha ya tenemos dieciséis interesados. Todavía hay tiempo para sumarse, y animamos a quienes deseen ser parte de esta linda experiencia de servir a la comunidad”.

Por su parte, el bombero Martín Sánchez destacó que la capacitación se basa en manuales de la Federación de Bomberos, con un esquema teórico-práctico unificado para todos los aspirantes de la provincia. “Lo más importante es la vocación, tener ganas de servir al prójimo y tiempo de dedicación. Lo demás se aprende”, subrayó.

Emergencias y recursos

Durante la visita al cuartel, los bomberos compartieron detalles sobre una reciente intervención en Puíggari, donde sofocaron un incendio en un garaje con apoyo de una cisterna municipal, debido a que la autobomba principal se encuentra en reparación mecánica.

En ese sentido, Sánchez informó que, mientras se gestionan los repuestos del móvil importado, recibieron en préstamo una unidad del cuartel de Hernández, lo que permite reforzar la capacidad operativa local: “Entre los dos móviles ahora contamos con unos 1.500 litros de agua”.

Avances en infraestructura

El vocal de la Comisión Directiva, Adrián Sclavuno, señaló que los esfuerzos económicos están enfocados en la construcción del cuartel propio sobre la colectora Uruguay, frente a la Ruta 131. “Ya están hechas las bases y columnas, y pronto comenzará el techado”, adelantó.

Asimismo, Fritzler informó que participaron en la reunión de la Regional 2 de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, en la ciudad de Maciá, donde se definieron lineamientos para fortalecer el trabajo conjunto de los cuarteles. También anunció la adquisición de un gazebo que servirá tanto para actividades de promoción y recaudación como para operativos de gran magnitud.

Finalmente, el jefe del cuerpo agradeció a la Universidad Adventista del Plata, al municipio y a la comunidad por el apoyo constante: