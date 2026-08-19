Bomberos Voluntarios de Diamante lanzaron campaña solidaria para traer su nueva unidad forestal
Bomberos Voluntarios de Diamante inició el lunes 17 de agosto una campaña solidaria para reunir fondos destinados a cubrir los gastos administrativos y el flete internacional de la nueva unidad de combate forestal que fue adquirida por la institución.
Desde el cuartel aclararon que el móvil ya fue abonado y que el objetivo de la colecta es afrontar los costos necesarios para concretar su traslado hasta Diamante.
La campaña comenzó este 17 de agosto y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Al finalizar, la institución dará a conocer el monto total recaudado.
“Cada granito de arena, por muy pequeño que sea, nos ayuda muchísimo”, señalaron desde Bomberos, al tiempo que destacaron la importancia que tendrá la incorporación de esta unidad para continuar fortaleciendo la respuesta ante incendios forestales y proteger a Diamante y localidades de la zona.
Cómo colaborar
Quienes quieran realizar un aporte pueden hacerlo mediante: Alias: Bomberos.Diamante.mp o CVU: 0000003100036057425927
Desde Bomberos agradecieron la colaboración y especialmente la difusión de la campaña, con la expectativa de que el nuevo móvil pueda llegar próximamente al cuartel y sumarse al servicio de la comunidad.