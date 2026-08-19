Desde el cuartel aclararon que el móvil ya fue abonado y que el objetivo de la colecta es afrontar los costos necesarios para concretar su traslado hasta Diamante.

La campaña comenzó este 17 de agosto y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Al finalizar, la institución dará a conocer el monto total recaudado.

“Cada granito de arena, por muy pequeño que sea, nos ayuda muchísimo”, señalaron desde Bomberos, al tiempo que destacaron la importancia que tendrá la incorporación de esta unidad para continuar fortaleciendo la respuesta ante incendios forestales y proteger a Diamante y localidades de la zona.

Cómo colaborar

Quienes quieran realizar un aporte pueden hacerlo mediante: Alias: Bomberos.Diamante.mp o CVU: 0000003100036057425927

Desde Bomberos agradecieron la colaboración y especialmente la difusión de la campaña, con la expectativa de que el nuevo móvil pueda llegar próximamente al cuartel y sumarse al servicio de la comunidad.