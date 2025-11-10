Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Crespo se informó que, siendo las 15:07 horas del domingo 9 de noviembre, se recibió un aviso en la guardia del cuartel alertando sobre un incendio en un vehículo automotor que se encontraba en la vía pública.

De inmediato, se despacharon dos unidades, una unidad de ataque y una unidad cisterna, con un total de cinco bomberos a bordo, quienes acudieron al lugar del siniestro.

Al arribar, el personal constató que el fuego se encontraba generalizado, afectando la totalidad del vehículo, incluyendo el compartimiento del motor, el habitáculo y el sector trasero.

Los bomberos procedieron a desplegar líneas de ataque con agua a presión, realizando tareas de extinción y enfriamiento, con el apoyo de la unidad cisterna para asegurar el abastecimiento continuo.

Una vez controlado el foco ígneo, se efectuaron verificaciones de temperatura y remoción de restos combustos, garantizando la extinción total del incendio y el enfriamiento de la carrocería.

Finalizadas las tareas, el vehículo fue dejado a resguardo de su propietario, y se informó a la autoridad policial presente en el lugar.