Servicio
Bomberos Voluntarios de Crespo rescataron a un can atrapado en una alcantarilla
Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Crespo se informó que el jueves 25 de diciembre, a las 16:26 horas, se recibió un aviso telefónico por parte de un vecino alertando sobre la presencia de un can atrapado en una alcantarilla ubicada en la intersección de las calles Estrada y Chaco, en la ciudad de Crespo.
De acuerdo con las manifestaciones de vecinos del lugar, el animal, presuntamente asustado por detonaciones de pirotecnia, habría caído o ingresado por sus propios medios al interior de la mencionada alcantarilla, quedando imposibilitado de salir.
Ante la situación, desde el cuartel se desplazó una unidad con una dotación compuesta por dos bomberos. Al arribar al lugar, el personal corroboró lo informado y procedió de inmediato al operativo de rescate. Uno de los efectivos ingresó a la alcantarilla, logrando extraer al animal de manera exitosa.
Finalizada la intervención, el can fue puesto a resguardo, sin que se registraran novedades. Posteriormente, la dotación regresó al cuartel, dando por concluido el servicio.