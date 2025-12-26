De acuerdo con las manifestaciones de vecinos del lugar, el animal, presuntamente asustado por detonaciones de pirotecnia, habría caído o ingresado por sus propios medios al interior de la mencionada alcantarilla, quedando imposibilitado de salir.

Ante la situación, desde el cuartel se desplazó una unidad con una dotación compuesta por dos bomberos. Al arribar al lugar, el personal corroboró lo informado y procedió de inmediato al operativo de rescate. Uno de los efectivos ingresó a la alcantarilla, logrando extraer al animal de manera exitosa.

Finalizada la intervención, el can fue puesto a resguardo, sin que se registraran novedades. Posteriormente, la dotación regresó al cuartel, dando por concluido el servicio.