Una importante incorporación se concretó en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo, que ya cuenta en la ciudad con una nueva autobomba equipada con una escalera mecánica de 32 metros de altura.

La llegada de la unidad fue comunicada con satisfacción por la institución, que destacó que se trata de una adquisición de características especiales y de relevancia no sólo para el cuartel, sino también para toda la comunidad.

De acuerdo con lo informado, la autobomba se encuentra entre las pocas unidades de la provincia de Entre Ríos que disponen de una escalera de 32 metros, una herramienta que permitirá ampliar significativamente las capacidades operativas de los bomberos ante situaciones que requieran intervención en altura.

La incorporación cobra especial importancia para la atención de emergencias en edificios, estructuras de gran altura y otros escenarios donde el acceso mediante los medios convencionales puede resultar limitado. La nueva tecnología permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal y, al mismo tiempo, aportar mayores niveles de seguridad durante los operativos.

Desde el cuartel señalaron que la llegada de la autobomba constituye “una incorporación histórica”, en el marco del proceso de crecimiento y modernización del equipamiento con el que cuenta la institución.

La llegada de esta autobomba representa así un nuevo paso en el fortalecimiento de la infraestructura de respuesta ante emergencias en Crespo y la región, con la incorporación de equipamiento que permitirá a los bomberos afrontar intervenciones cada vez más complejas.

“Seguimos creciendo, incorporando tecnología y equipamiento para estar cada día mejor preparados al servicio de nuestra comunidad”, expresaron desde Bomberos Voluntarios de Crespo al anunciar la llegada de la unidad.