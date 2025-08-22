La iniciativa surge tras el interés manifestado por docentes y directivos en encuentros previos sobre planes de evacuación escolar. Giménez explicó que, a partir de esas experiencias, se decidió profundizar en temas vinculados a la prevención frente a fenómenos meteorológicos, un eje que cobra especial relevancia en la región.

El primer encuentro tendrá lugar este viernes 22 de agosto a las 19.30 horas en el cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado en calles Goyen y Falucho de Crespo. La convocatoria está dirigida principalmente a instituciones educativas, aunque desde la organización no descartan abrir instancias posteriores a toda la comunidad.

Durante la charla en radio, el bombero remarcó la importancia de construir conciencia colectiva frente a emergencias. “El primer bombero es siempre el vecino. En situaciones límites, la ayuda mutua es fundamental”, señaló. Además, ofreció recomendaciones prácticas para la vida cotidiana, como el mantenimiento de árboles y desagües, la manipulación segura de instalaciones eléctricas durante tormentas y la necesidad de contar con insumos básicos de primeros auxilios en el hogar.

Giménez también destacó la relevancia de no minimizar alertas meteorológicas: “Muchas veces se habla de alerta naranja y la gente no sabe bien qué implica. No se trata de generar paranoia, sino de estar preparados”.

Por otro lado, anticipó que el próximo miércoles 27 de agosto, se desarrollará un simulacro en una estación de servicio local, orientado a entrenar protocolos de acción ante posibles incidentes con combustibles. Si bien la práctica está pensada para el personal de la empresa y los bomberos, invitan a la comunidad a observar desde la vereda y conocer de cerca cómo se trabaja en este tipo de emergencias.

La entrevista cerró con un mensaje de apertura a la sociedad: “El cuartel siempre está a disposición. Hay gente muy preparada y dispuesta a compartir conocimientos. La prevención es tarea de todos”.

Con estas acciones, los Bomberos Voluntarios de Crespo no solo fortalecen su rol operativo, sino que también se consolidan como un pilar educativo y comunitario en materia de seguridad y prevención.