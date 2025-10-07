En diálogo con Crespo en Vivo (Fm Boing y Paralelo 32), el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo, Héctor Weber, compartió detalles del trabajo que lleva adelante la institución, que combina la atención a emergencias con la promoción de la solidaridad y la prevención.

“A veces parece que el cuartel está con las puertas cerradas, que no hay incendios, pero por dentro todos estamos abocados a las tareas diarias”, expresó Weber, destacando la intensa labor de la comisión directiva y del cuerpo activo, que incluye capacitaciones, reuniones y gestiones constantes.

Entre las acciones recientes, se refirió a una campaña de cartelería con teléfonos útiles y códigos QR, que se instalará en distintos puntos de la ciudad. “La intención es informar sobre los números de emergencia y, al mismo tiempo, hacer crecer el registro de donantes de sangre”, explicó. A través del código QR, los vecinos podrán acceder al Registro Único de Dadores Voluntarios de Sangre, registrarse como socios o contactarse con el cuartel mediante WhatsApp y redes sociales.

Weber recordó que este programa solidario viene dando resultados: “Mucha gente de Crespo y también de otras ciudades recurre al cuartel cuando necesita donantes. En algunos casos, logramos cubrir hasta pedidos que llegan desde el Sanatorio de Libertador San Martín”.

El dirigente también resaltó la importancia de sumar donantes de médula ósea, en articulación con dicho sanatorio: “Donar médula no implica una operación; es un proceso sanguíneo muy simple, y ya hay vecinos de Crespo registrados como posibles donantes”.

Además, el cuartel continúa ofreciendo charlas de prevención a comercios y empresas locales. “Aprovechamos cada oportunidad para brindar capacitaciones y simulacros; hoy mismo se está haciendo una charla a un local gastronómico del centro”, comentó.

Frente a los desafíos económicos que atraviesan las instituciones, Weber anunció que ya está en marcha una nueva edición del bono contribución anual, con premios en efectivo. “Siempre contamos con el apoyo de la comunidad, que sabe que cada aporte vuelve en equipamiento y en un servicio más rápido y eficiente”, afirmó.

Para cerrar, el presidente agradeció el acompañamiento de los medios y de los crespenses que colaboran con la entidad. “Nos enorgullece poder dar respuesta rápida y seguir creciendo con el compromiso de todos”, concluyó.