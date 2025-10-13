Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo informaron que en la madrugada de este lunes 13 de octubre, a las 03:32 horas, una dotación fue alertada sobre una emergencia médica en un domicilio ubicado en calle Belgrano, donde una persona se encontraba descompensada y sus familiares no podían ingresar al inmueble debido a que las puertas estaban cerradas.

Al llegar al lugar, el personal bomberil evaluó la situación y procedió a colocar una escalera para acceder al primer piso de la vivienda. Desde allí, realizaron una entrada forzada a través de una ventana, logrando finalmente ingresar al ambiente donde se encontraba la persona afectada.

Una vez dentro, los bomberos abrieron las puertas del domicilio para permitir el ingreso del personal de salud, quien continuó con la asistencia médica correspondiente.

El rápido accionar de los Bomberos Voluntarios permitió que el equipo sanitario pudiera intervenir de manera inmediata, garantizando la atención del vecino y evitando mayores complicaciones.