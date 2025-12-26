Según el reporte oficial, se prevé la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de intensidad considerable, entre los que se destacan una fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, abundante caída de agua en cortos períodos y granizo de manera ocasional.

Asimismo, se indicó que las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 60 y 120 milímetros, con valores superiores de forma puntual, lo que podría generar anegamientos temporarios y otras complicaciones.

Ante este escenario, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios se solicita a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales para seguir la evolución del fenómeno climático.