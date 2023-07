Crespo- En cualquier parte del mundo, en este momento, hay alguien que depende de un trasplante de médula de donante 100% compatible para recuperar su salud o, más aún, para seguir viviendo. Y la compatibilidad se da en apenas una de cada 40 mil personas.

¿Y si el/la donante compatible sos vos? Mediante un procedimiento súper sencillo e indoloro, podés salvar una vida. Es que las personas que padecen cánceres como la leucemia, el linfoma y el mieloma, pueden ser tratadas con un trasplante.

En esos casos, la médula ósea o células madre resultan ser la clave. Pero para un paciente que requiere de ese tipo de intervención, encontrar la mejor compatibilidad conlleva una intensa búsqueda y pruebas de laboratorio, con el factor ‘tiempo’ como el peor enemigo.

Por eso resulta vital contar con un padrón de posibles donantes, de quienes ya se tenga examinada la sangre. En este contexto es que surgió un objetivo por el que va la Asociación Bomberos Voluntarios "Centenario de Crespo": que la ciudad cuente con Registro de Donantes de Médula ósea.

Solidaridad

Hablamos de un acto solidario, voluntario y altruista que da una oportunidad a pacientes que no tienen donante compatible en su familia. El presidente de la entidad, Héctor Weber, comentó a este medio que "Tenemos un proyecto al que estamos tratando de darle avance concreto. Consiste en crear el Registro de Donantes de Médula Ósea de Crespo. Nos propusimos este año darle comienzo a la implementación, y estamos enfocados en eso, ojalá pueda darse".

Recordó que “Estamos proyectándolo desde hace un tiempo. Casi dos años estuvimos asesorándonos sobre el tema. Así estamos dando otro puntapié más. Ya tenemos más de 400 inscriptos en el Registro de Donantes, que –aunque lentamente- no para de crecer. Este, ahora, es un gran anhelo que ojalá podamos hacer realidad. No es fácil, pero sería un sueño implementarlo. Es un trabajo lento que se va haciendo, pero esperamos llegar a buen puerto. Por ahora es eso, una idea y la búsqueda de asesoramiento. Los contactos se van generando. Estamos trabajando, sin certezas ni confirmaciones aún. Por ahora estamos intentando avanzar”.

Contactos

Weber indicó a nuestro cronista que “Hablé con gente del Hospital San Roque de Paraná, con la Directora de Hemoterapia y representantes del Registro de Donantes de Sangre. Recabamos información importante pero también la certeza de que no es una tarea fácil. Y en nuestro caso todo lo que hacemos es a pulmón. No nos sobra el tiempo, todos tenemos trabajo, ocupaciones, obligaciones, y hacemos un tiempo de todas formas para destinarlo al Cuartel.No es sencillo, todo lo hacemos ad honorem, todos trabajamos en el día a día”, reiteró.

La primera experiencia también parecía difícil pero hoy es una realidad. “Mucha gente de otros lugares que viene a la ciudad a atenderse por cuestiones de salud llega al Cuartel. Es que al internarse se encuentran con el problema de que deben reponer sangre en el laboratorio. Los familiares vienen a consultar cómo conseguir. Nosotros teníamos un registro interno, pero no dábamos abasto. Fue así que decidimos hacer algo para tratar de llegar con una solución, apelando a la solidaridad de toda la comunidad. No era fácil pensar en un Registro. Se cerraron muchas puertas, pero no nos detuvimos hasta dar con gente que nos asesoró y ayudó a hacer realidad esta idea. Hace cuatro años que le dimos forma y nos largamos”.

“Ahora lo nuevo es esto, porque vemos que es necesario también. A veces para conseguir cinco donantes tenés que hacer veinte llamados telefónicos y seguimiento después también. La Guardia es la que hace ese delicado trabajo. La gente es muy agradecida y para nosotros es la mayor satisfacción”, opinó.

Nuevo paso

La institución se planteó este nuevo desafío después de la exitosa puesta en marcha del Registro Voluntario de Donantes de Sangre, el cual tiene 402 inscriptos actualmente. "Esto es muy similar en cuanto a la conformación del listado, pero más complejo respecto de protocolos y acuerdos que debemos celebrar", comentó.

Recordó que "Un integrante del Cuartel hizo el procedimiento en Libertador San Martín y la experiencia fue muy buena. Quien se decide a ser donante, además de inscribirse, debe brindar una muestra de sangre que se envía a Buenos Aires. A partir de allí se obtiene la decodificación necesaria para saber si, eventualmente, algún día, sus células madre podrían ser compatibles con algún enfermo. Tenemos que asesorarnos respecto del trabajo que conlleva con un laboratorio, el envío de muestras y todo el contexto médico ", dijo a Paralelo 32.

Expresó que "Es en lo práctico reunir, tener ordenada, clasificada y disponible la información que eventualmente podría ser decisiva para la salud de una persona. Cuando sea el momento, haremos campañas de difusión con toda la información que la población debe conocer. Al igual que ocurre con el Registro Voluntario de Donantes de Sangre, queremos ser el nexo entre quienes tienen la intención de sumar un gesto solidario y quien lo necesita por cuestiones de salud ".