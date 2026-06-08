Lib. San Martín- Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín tuvo la grata visita del Director de Defensa Civil de la provincia y del Presidente de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios (FEABV). El martes 19 de enero arribaron Lautaro López y Pedro Bisogni, respectivamente.

El objetivo de la reunión fue interiorizarse sobre el funcionamiento de la institución y ponerse a disposición en relación a trámites y ayuda para conseguir recursos para la construcción del Cuartel, el arreglo de la autobomba y conseguir equipamiento de primera necesidad.

La institución local estuvo representada por la jefatura, a través del presidente de Comisión Directiva, Darío Heinze, y el vocal Martín Sánchez. Además, Bomberos Voluntarios Libertador desean agradecer a Aarón Mendoza y Ricardo Graff quienes les hicieron llegar las nuevas guías de respuestas a emergencias de CIQUIME