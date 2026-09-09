Los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos se sumarán este jueves 10 de septiembre al “sirenazo” nacional convocado por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para reclamar por la transferencia de fondos destinados al funcionamiento de los cuarteles.

La medida se realizará a las 10, de manera simultánea en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar el reclamo por recursos que, según las federaciones, permanecen pendientes de distribución.

El presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, explicó que la protesta fue definida por el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios ante las demoras registradas en el envío de los fondos.

Reclaman fondos que están pendientes de distribución

Molina sostuvo que el retraso en la transferencia de recursos no es reciente y que se arrastra desde 2025.

“El atraso que viene desde el Gobierno no es de ahora sino que ya viene desde el año pasado”, señaló.

Según indicó el dirigente, más del 40% de las asociaciones de bomberos del país todavía no recibió los recursos que le corresponden.

El reclamo contempla tanto los fondos correspondientes al período actual como un remanente que, de acuerdo con lo señalado por Molina, quedó pendiente de distribución durante el año pasado.

“Queda un remanente de más de 59 mil millones de pesos que se tendría que haber distribuido en el año 2025 y que tampoco se distribuyó en los cuarteles”, afirmó.

Menos recursos para capacitación y equipamiento

El titular de la Federación Entrerriana advirtió que la demora en los fondos tiene consecuencias concretas para el funcionamiento de los cuarteles.

Entre las dificultades mencionó la posibilidad de sostener las capacitaciones, renovar equipamiento y mantener los vehículos utilizados para las emergencias.

“Eso significa menos capacitación, significa menos equipamiento, significa que hay cuarteles que hoy están endeudados para poder seguir dando el servicio”, expresó Molina durante una entrevista con el programa Amanece... que no es poco, de Radio Plaza.

En ese sentido, remarcó que el carácter voluntario de los bomberos no significa que los cuarteles puedan funcionar sin recursos económicos. La actividad requiere un presupuesto permanente para afrontar capacitación, equipamiento, vehículos y mantenimiento.

Qué fondos reclaman los Bomberos Voluntarios

De acuerdo con la explicación brindada por Molina, los recursos reclamados están contemplados en la Ley 25.054 y surgen de un porcentaje de las primas de seguros.

“Los recursos llegan del cinco por mil de las aseguradoras de vehículos, de casas, un pequeño porcentaje que va para el sistema de bomberos”, explicó.

El dirigente sostuvo que la recaudación continúa debido a que los seguros siguen abonándose y consideró que esos recursos deberían llegar a las asociaciones que integran el sistema.

“La recaudación está porque los seguros se pagan trimestralmente y eso se tendría que ir repartiendo, distribuyendo, entre los más de 1.250 cuarteles que hay en todo el país”, señaló.

El reclamo será nacional

El “sirenazo” fue convocado por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, junto con las 29 federaciones provinciales.

La protesta se desarrollará este jueves a las 10 y tendrá como eje el reclamo por la distribución de los fondos destinados al funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios. En Entre Ríos, los cuarteles se sumarán a la convocatoria para visibilizar la situación y reclamar por los recursos pendientes.