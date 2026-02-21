Las Bolsas de Cereales y de Comercio de siete provincias, entre ellas la de Entre Ríos, firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su respaldo a la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la denominada Ley de Modernización Laboral —también conocida como Reforma Laboral— y a la creación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI).

Las entidades señalaron que ambas iniciativas, que ahora aguardan su tratamiento en el Senado, constituyen pilares fundamentales para la actividad económica argentina y para el fortalecimiento del entramado productivo federal.

El documento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Chaco, Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Hacia un mercado laboral más dinámico

Desde las entidades consideraron que la reforma laboral “representa una oportunidad histórica para fomentar la formalización del empleo, elevar la competitividad del país y garantizar un marco jurídico dinámico que otorgue previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores”.

En el comunicado destacaron que la modernización del régimen laboral resulta clave para consolidar un mercado formal y adaptado a las nuevas demandas productivas, en un contexto económico que exige mayor eficiencia y reglas claras.

El impacto estratégico del RIMI

Las Bolsas celebraron especialmente la incorporación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), al que definieron como una herramienta estratégica para motorizar proyectos de inversión de escala media.

Según señalaron, el RIMI permitirá la amortización acelerada de bienes de capital y funcionará como un catalizador para la expansión de sectores productivos clave, facilitando la incorporación de tecnología de vanguardia y fortaleciendo las cadenas de valor regionales.

Compromiso con el desarrollo federal

En el tramo final del comunicado, las entidades reafirmaron su compromiso con el desarrollo federal y alentaron la implementación de políticas públicas que eliminen “sesgos anti-productivos y burocráticos”.

Asimismo, remarcaron que la sanción definitiva de estas medidas en el Senado constituirá un paso decisivo para impulsar la inversión productiva en Argentina, generar empleo formal y consolidar un entorno económico más competitivo y previsible para el sector agroindustrial y comercial del país.