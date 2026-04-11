A través de un comunicado conjunto, instituciones como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos —entre otras— advirtieron que los conflictos generan serias complicaciones en la logística y en el normal funcionamiento de la actividad agroindustrial.

Según señalaron, en los últimos días se registraron protestas y manifestaciones en puntos clave de las principales zonas productivas y en accesos a puertos, lo que derivó en demoras en la circulación de camiones, interrupciones en el flujo de mercaderías y dificultades en la operatoria comercial y de exportación.

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Las entidades destacaron que la situación se produce en un momento clave del año para el sector agroindustrial, lo que agrava su impacto tanto en los mercados como en el conjunto de la economía nacional. En ese sentido, alertaron sobre las consecuencias que puede tener la falta de normalidad en el transporte sobre el cumplimiento de contratos, la cadena de suministros y el ingreso de divisas.

Frente a este escenario, las Bolsas instaron a las partes involucradas —transportistas, productores y autoridades— a retomar y sostener instancias de diálogo que permitan resolver el conflicto en el corto plazo.

Asimismo, remarcaron la necesidad de restablecer condiciones que garanticen la libre circulación de cargas, al considerarla un principio esencial para el desarrollo de la actividad económica y el correcto funcionamiento de los mercados.

El pronunciamiento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, entre otras instituciones representativas del sector.

El documento refleja la creciente preocupación del entramado agroindustrial frente a un conflicto que amenaza con profundizarse y afectar uno de los principales motores de la economía argentina.