Vecinos de un barrio de La Paz levantaron este lunes 15 de agosto barricadas en las esquinas para impedir que sus calles se conviertan en un campo de batalla entre cocaleros y policías, como ocurrió recientemente por un conflicto entre sindicatos rivales por el comercio legal de coca.

“Tenemos que defendernos como vecinos. No queremos vivir más momentos de tensión como en pasados días. Con las barricadas queremos impedir el paso de policías y cocaleros”, dijo Denis Sosa a radio Panamericana.

Planchas viejas de calamina, maderas y alambres fueron utilizados por los vecinos para cerrar las intersecciones. Varios edificios del barrio de Villa Carmen, en el norte de la ciudad, tienen las ventanas con los vidrios rotos a causa de las detonaciones de dinamita que hicieron los cocaleros al ser reprimidos por la policía.

Un grupo de cocaleros reclama el cierre de un segundo mercado que consideran ilegal y acusan al gobierno de respaldar a un sindicato rival que lo abrió a pocas cuadras del primero, donde la venta de hoja es legal.

Este lunes miles de productores llegaron desde sus zonas de cultivo para una marcha pacífica, según su líder Freddy Machicado.

En días pasados, la policía impidió que uno de los grupos tomara por la fuerza el mercado ilegal con duras arremetidas a los cocaleros, que respondieron lanzando cartuchos de dinamita. Más de una treintena de cocaleros fueron detenidos y liberados el fin de semana mientras uno se recupera de una explosión que le provocó heridas graves.

El gobierno ha dicho que el conflicto es entre cocaleros y no se ha hecho eco de sus llamados al diálogo.

Informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC) aseguran que el cultivo de la hoja de coca, materia prima de la cocaína, se ha incrementado respecto de las 22.500 hectáreas autorizadas por ley para el consumo tradicional.

La sobreproducción echó abajo el precio de la coca, lo que está generando disputas entre los más de 50.000 productores que viven del cultivo.

Gran parte de la coca es desviada a la fabricación de cocaína, de la que Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú.