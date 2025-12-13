El ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas, fue electo vicepresidente 1º para el ejercicio 2026 durante la 35ª sesión del organismo, desarrollada este jueves último en Mendoza. De la reunión tomaron parte ministros y secretarios de las finanzas públicas de 18 distritos del país.

Durante la elección de las autoridades para el ejercicio 2026, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, continuará como presidente, mientras que Boleas fue elegido para ocupar la Vicepresidencia 1ª y la ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Marilina Jaramillo, para la Vicepresidencia 2ª.

En tanto, el Comité Ejecutivo estará integrado por representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) tiene objeto establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública. Durante esta sesión, los ministros representantes de las 17 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –adheridas al Régimen de Responsabilidad Fiscal (Ley Nº25.917)– se expresaron sobre distintos aspectos de la gestión fiscal en sus jurisdicciones, las dificultades actuales y los desafíos que deben afrontar en lo sucesivo.

Asimismo, se analizaron y aprobaron las evaluaciones pendientes del cumplimiento de las reglas fiscales, a saber: gasto, empleo, endeudamiento y demás parámetros del Régimen correspondientes al ejercicio 2024. Lo mismo ocurrió con el examen de los Presupuestos 2025 presentados por todas las jurisdicciones integrantes.