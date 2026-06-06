A poco más de un año de haber asumido al frente del Ministerio de Economía de Entre Ríos, el contador Fabián Boleas realizó un balance de la gestión económica provincial y aseguró que uno de los principales objetivos planteados por el gobernador Rogelio Frigerio fue avanzar en un estricto ordenamiento de las cuentas públicas.

En declaraciones al programa Debate Abierto, el funcionario sostuvo que la administración provincial logró modificar prácticas históricas vinculadas al manejo financiero del Estado, priorizando una política de gasto basada en la disponibilidad real de recursos.

“Se toman compromisos únicamente cuando existen ingresos para respaldarlos”, resumió el ministro al referirse a la estrategia aplicada desde el inicio de la actual gestión.

Uno de los aspectos que destacó fue el retorno de Entre Ríos a los mercados de financiamiento internacional. En ese sentido, señaló que la reciente asignación de cupos para acceder a créditos de organismos multilaterales por 322 millones de dólares representa una señal de confianza hacia la provincia.

Según explicó, se trata de líneas de financiamiento con condiciones favorables y plazos de devolución cercanos a los diez años, cuyos recursos estarán destinados exclusivamente a obras de infraestructura. Entre las prioridades figura la recuperación y mejora de la red vial provincial.

Recaudación y recursos propios

Al analizar la evolución de los ingresos, Boleas reconoció que durante los primeros cinco meses de 2026 la coparticipación nacional registró una caída real cercana al 3 por ciento. No obstante, destacó el comportamiento de los recursos provinciales.

De acuerdo con los datos expuestos, la recaudación proveniente de los impuestos Inmobiliario y Automotor mostró incrementos reales de entre el 2 y el 4 por ciento, resultado que atribuyó al cumplimiento tributario de los contribuyentes entrerrianos.

El ministro consideró que ese desempeño permitió sostener programas y políticas que anteriormente contaban con financiamiento nacional y que actualmente son afrontados por la provincia.

El sistema previsional, en el centro del debate

Uno de los temas sobre los que hizo mayor énfasis fue la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Boleas definió al sistema previsional como el principal desafío financiero que enfrenta la provincia y sostuvo que su déficit limita la posibilidad de destinar mayores recursos a otras áreas de gestión.

En ese marco, defendió el proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y remarcó la necesidad de discutir alternativas que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema a largo plazo.

Según expresó, la iniciativa busca abrir un debate que durante años fue postergado y generar herramientas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin comprometer el futuro de la Caja.

Pago del aguinaldo

Por último, el titular de la cartera económica confirmó que el pago de haberes y del medio aguinaldo seguirá el esquema habitual. En primer término se abonarán los salarios correspondientes a junio durante los primeros días de julio y posteriormente se hará efectivo el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026.

De esta manera, el Gobierno provincial ratificó la continuidad del cronograma de pagos y destacó que el ordenamiento financiero permite afrontar los compromisos salariales previstos para el segundo semestre del año.