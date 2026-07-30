El ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, aseguró que la reforma previsional recientemente aprobada permitirá al Gobierno provincial liberar recursos para destinarlos a obras de infraestructura y fortalecer sectores estratégicos como la economía del conocimiento.

Las declaraciones fueron realizadas durante el foro organizado por el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), desarrollado este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde funcionarios provinciales y representantes del sector privado analizaron los desafíos para el desarrollo económico de la provincia.

"Estamos generando condiciones para que el sector privado crezca"

En diálogo con APFDigital, Boleas señaló que la estrategia del gobierno encabezado por Rogelio Frigerio apunta a consolidar un escenario favorable para la inversión privada y la generación de empleo.

"Estamos generando las condiciones para que el sector privado pueda desarrollarse y crear los puestos de trabajo que tanto necesita la provincia", afirmó.

El funcionario sostuvo que la administración provincial mantiene un trabajo permanente con el Gobierno nacional, otras provincias y los municipios para intercambiar experiencias y coordinar políticas públicas.

"Estamos convencidos de la importancia de poner sobre la mesa los problemas que compartimos y aprovechar las soluciones que otros Estados ya implementaron", expresó.

Reforma previsional y menor presión tributaria

Entre los principales ejes de la gestión económica, Boleas destacó la reducción de la presión impositiva sobre el sector privado que, según indicó, comenzó a implementarse desde el inicio de la actual administración, en diciembre de 2023.

En ese marco, sostuvo que la reciente reforma del sistema previsional provincial contribuirá a ordenar las cuentas públicas y permitirá redireccionar recursos hacia inversiones en infraestructura.

Según el ministro, ese proceso forma parte de una estrategia destinada a mejorar la competitividad y acompañar el crecimiento de la actividad económica.

La economía del conocimiento, uno de los sectores que más crece

Boleas también destacó el desempeño de la economía del conocimiento, al señalar que durante el último año registró un crecimiento del empleo superior al promedio nacional.

El ministro atribuyó ese desempeño, en parte, a las políticas impulsadas por la Provincia para fortalecer el sector, entre ellas el desarrollo del programa Mirador TEC, orientado a promover la capacitación, la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías.

"Venimos observando que el mercado laboral vinculado a la economía del conocimiento ha crecido por encima de la media nacional", sostuvo.

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El desafío de consolidar el desarrollo

Las declaraciones del titular de Economía se produjeron en el marco del encuentro anual del Consejo Empresario de Entre Ríos, donde el Gobierno provincial reiteró su estrategia de promover inversiones, reducir trabas administrativas y fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado como ejes para impulsar el crecimiento económico de la provincia.