El Club Atlético Boca del Tigre, de la zona rural de Crespo, quedó entre los cinco finalistas de la 8ª edición del Premio Fundación River Plate y Adidas, una convocatoria nacional que busca acompañar proyectos de clubes de todo el país.

La institución, que comenzó su actividad como club en abril de 2022, llegó a esta instancia después de atravesar un proceso de selección en el que participaron 628 clubes de distintos puntos de Argentina.

Ahora la definición está en manos del público. La votación comenzó el jueves 1 de octubre y permanecerá abierta hasta el lunes 5. Los tres clubes que reúnan mayor cantidad de votos avanzarán a la instancia decisiva, en la que intervendrá un Jurado de Honor.

El primer premio contempla $30 millones destinados a obras de infraestructura y mejoras edilicias. Para Boca del Tigre, ese aporte permitiría avanzar principalmente en el cerramiento reglamentario de su cancha y en la construcción de espacios destinados a los jugadores.

Un club nacido en el campo

Boca del Tigre nació con un objetivo concreto: ofrecer a los chicos de la zona rural la posibilidad de practicar deporte sin tener que trasladarse permanentemente a otras localidades.

El club está ubicado sobre la Ruta 32, a la altura del kilómetro 5, cerca del acceso a Aldea Santa Rosa. Actualmente cuenta con una cancha de fútbol 11, cantina y baños, además de espacios utilizados para las actividades de las distintas categorías.

La institución también utiliza la cancha de la comuna de Aldea Santa Rosa para los entrenamientos de los planteles mayores.

Según explicaron desde el club, uno de los próximos objetivos es completar el cerramiento perimetral con tejido olímpico, una condición necesaria para disputar como local determinados encuentros de las categorías mayores.

También proyectan mejorar los espacios destinados a los jugadores. Actualmente, cuando las categorías infantiles juegan como locales, utilizan estructuras provisorias para vestuarios.

De 628 clubes a cinco finalistas

La inscripción al premio requirió completar siete etapas vinculadas, entre otros aspectos, con la documentación institucional, balances y situación jurídica del club.

La presentación fue impulsada desde la institución por su secretaria, Sonia Krieger, a partir de la información acercada por Javier Bergazman, presidente de la filial River Plate de Paraná.

Luego de completar la inscripción, Boca del Tigre quedó entre los diez clubes seleccionados. Posteriormente, los organizadores realizaron una videollamada con las instituciones y avanzaron con una nueva etapa de evaluación.

De ese proceso surgieron los cinco finalistas. Desde el club entrerriano destacaron especialmente que la particularidad de su propuesta rural llamó la atención de los representantes de Fundación River y Adidas.

Además de Boca del Tigre, en esta instancia participan instituciones de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Corrientes.

El objetivo es mejorar las instalaciones

Para quienes integran Boca del Tigre, el premio permitiría dar un salto en infraestructura y acercar al club a las condiciones necesarias para que todas sus categorías puedan jugar como locales.

La institución sostiene que contar con mejores instalaciones también permitiría fortalecer el trabajo con los chicos de la zona rural y ofrecerles un espacio propio para entrenar, competir y compartir actividades. “Queremos que los chicos del campo tengan las mismas posibilidades que los chicos de la ciudad”, explicaron desde el club al recordar el origen del proyecto.

Desde su creación, el crecimiento de Boca del Tigre se apoyó en el trabajo de familias, dirigentes y colaboradores. La cancha, la cantina y los demás espacios fueron construidos progresivamente a partir de actividades y aportes de la propia comunidad.

Cómo votar

La votación pública está abierta del 1 al 5 de octubre. El objetivo de esta etapa es definir cuáles serán los tres clubes que pasarán a la instancia final. Desde Boca del Tigre convocaron a vecinos de Crespo, Aldea Santa Rosa y localidades de la zona a acompañar al club durante esta etapa.

La votación puede realizarse a través de las redes y plataformas habilitadas por la organización del premio. El enlace oficial fue difundido por las redes sociales del club:

Votá por la Asociación Civil Club Atlético Boca del Tigre acá: premiofundacionriver.com

Para Boca del Tigre, más allá del resultado final, haber llegado entre los cinco finalistas después de competir con 628 instituciones de todo el país representa el reconocimiento a un proyecto que nació hace apenas cuatro años y que busca consolidar un espacio deportivo para las familias de la zona rural.