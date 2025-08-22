La plataforma global de intercambio de criptomonedas Bitget anunció este martes el lanzamiento del primer Contrato Perpetuo de Índice RWA (Real-World Asset) de la industria, una herramienta pionera que busca acercar los activos tradicionales tokenizados al ecosistema cripto.

El nuevo producto, disponible desde el 20 de agosto, permite a los usuarios negociar sobre un compuesto de índices de acciones tokenizadas que ya circulan en el mercado. Entre los primeros activos disponibles se encuentran TSLAUSDT (RWA), NVDAUSDT (RWA) y CRCLUSDT (RWA).

Según detalló la compañía, cada contrato refleja un índice integrado por uno o más tokens RWA emitidos por terceros, con la posibilidad de que Bitget agregue o elimine fuentes de precios en función de la liquidez, el volumen de operaciones y la actividad de mercado. Además, se contempla una actualización periódica en la ponderación de cada índice para asegurar mayor transparencia y equidad en la fijación de precios.

Condiciones de operación

Los Contratos Perpetuos de Índice RWA funcionarán bajo un esquema de 5×24 horas, manteniéndose cerrados los fines de semana y feriados bursátiles. Durante los cierres, el precio de mercado se congelará para evitar liquidaciones, aunque los usuarios podrán añadir margen y cancelar órdenes existentes.

En cuanto a la experiencia de trading, la mecánica y liquidación será similar a la de los contratos perpetuos de criptomonedas ya conocidos, aunque Bitget limitará el apalancamiento a 10x, habilitará únicamente el modo de margen aislado y aplicará restricciones en el interés abierto para reducir riesgos iniciales.

Un puente entre TradFi y DeFi

“Bitget prospera gracias a la innovación que surge del espacio cripto emergente. Con el primer Contrato Perpetuo de Índice RWA del mundo, estamos avanzando hacia un ecosistema financiero integral”, destacó Gracy Chen, CEO de la compañía.

De momento, la fijación de precios se basa en tokens de acciones emitidos en la plataforma xStocks, aunque está prevista la incorporación de más emisores confiables y la ampliación de contratos perpetuos RWA en Bitget Futures durante este trimestre.

Sobre Bitget

Fundada en 2018, Bitget es hoy una de las principales empresas del ecosistema Web3, con más de 120 millones de usuarios en 150 países. Además de su exchange, la compañía ofrece Bitget Wallet, una billetera multicadena con funcionalidades de swaps, NFT, navegador de dApps y más.

La plataforma, reconocida por su función de Copy Trading, también impulsa la adopción cripto a través de alianzas estratégicas, como su rol de socio oficial de LaLiga en Asia y Latinoamérica.