Tras el hito, la criptomoneda experimentó una leve corrección que la llevó a la franja de los 118.000 dólares en la mañana de este jueves 14 de agosto. Aun así, el precio de Bitcoin acumula una suba anual del 96% frente a los poco más de 60.000 dólares de mediados de agosto de 2024. Respecto al piso semestral marcado el 8 de abril, en torno a los 76.300 dólares, el salto representa casi un 55% hasta el valor actual, o más del 63% tomando el nuevo ATH como referencia.

Factores detrás del récord

El motor principal de esta etapa sigue siendo el creciente interés institucional en Bitcoin. En el plano privado, compañías como Strategy ya se consolidaron como verdaderos holdings de Bitcoin, mientras que en el ámbito público el gobierno de EE.UU. sorprendió con la creación de una Reserva Estratégica en criptomonedas.

En paralelo, el expresidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Trabajo a evaluar la inclusión de criptomonedas dentro de los planes de jubilación 401(k). El anuncio tuvo un efecto inmediato: el viernes 8 de agosto, apenas un día después, los ETF al contado de Bitcoin registraron entradas por más de 400 millones de dólares, cifra que se amplió con otros 180 millones el lunes 11.

Contexto macroeconómico

Los datos de inflación también juegan su papel. Con un IPC interanual de 2,7% en julio y una inflación subyacente de 3,1% (la más alta del semestre), aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal anuncie un recorte de tasas en septiembre. En ese escenario, muchos ahorristas e inversores rotan su capital desde activos conservadores hacia opciones más volátiles como Bitcoin.

Señales técnicas y perspectivas

En lo técnico, el precio de Bitcoin se mantiene por encima de todas las medias móviles clave a 7, 30 y 200 días, reforzando la tendencia alcista. Sin embargo, la dominancia de BTC cayó al 58,8%, en parte por la fuerte performance reciente de Ethereum y el repunte de altcoins como Dogecoin, Solana y XRP.

De acuerdo con proyecciones de traders del mercado, los próximos niveles de referencia se ubican con resistencias en los 130.000 y 135.000 dólares, mientras que el soporte clave aparece en torno a los 116.980 dólares.

Bitcoin atraviesa así un nuevo capítulo de su historia, marcado por la convergencia entre interés institucional, avances regulatorios y expectativas macroeconómicas, en un contexto que podría seguir brindando volatilidad y, posiblemente, nuevos récords en el corto plazo.