Con la presencia de cerca de 400 representantes de biopymes y empresas del sector de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones el Congreso Regional de Biopymes, que finaliza este jueves y pone el foco en eficiencia, innovación, tecnología aplicada y sustentabilidad.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó durante su intervención la diversidad productiva de la provincia y el trabajo del gobierno en agregar valor a los productos locales con el objetivo de generar nuevos empleos.

“Tenemos una diversidad productiva muy amplia en la provincia y desde el gobierno trabajamos en fortalecerlos con el objetivo de agregarles valor que genere nuevos empleos”, afirmó. Además, resaltó la unidad de la Región Centro y el compromiso de los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la defensa del trabajo y la producción.

El presidente de la Federación de Cámaras de Extrusores y Biopymes de la Argentina, Fabricio Orsich, puso en valor el papel de las más de 400 pequeñas y medianas empresas del sector, que emplean a más de 4.000 personas de manera directa. “En un contexto económico complejo, nuestro sector sigue apostando al desarrollo, la tecnología y la generación de empleo genuino en el interior productivo”, sostuvo.

Entre las autoridades que participan del congreso se encuentran Raúl Boc-Ho, Marcos Blanda e Ignacio Mántaras, secretarios de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, respectivamente; Jorge Chemes, titular del Ente Región Centro; y legisladores provinciales.

El empresario Federico Albrech resaltó la función estratégica de las biopymes en las economías regionales: “Somos pequeños y medianos industriales que nos desarrollamos en nuestras regiones, transformando la materia prima en el mismo lugar donde se produce para que los productores locales la utilicen en la cadena de valor, por ejemplo, en carne o leche”. Subrayó que la innovación y la eficiencia son fundamentales, sobre todo en el consumo de energía, un recurso clave para el sector.

El congreso, que combina disertaciones técnicas y debates estratégicos, refleja el potencial productivo de las biopymes argentinas y su rol central en la economía nacional, concluyó Orsich, destacando la apuesta por la sustentabilidad y el fortalecimiento del interior productivo del país.