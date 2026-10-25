Economía
Biocombustibles: Temen que la nueva ley conduzca a la quiebra de Pymes
Representante de la Cámara del sector cuestionó el proyecto del Gobierno que tiene la media sanción del Senado • Advierten que la falta de protección frente a las multinacionales pone en riesgo 1.500 empleos directos y afectará a plantas locales como la de Nogoyá.
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