Alguien Como Yo Fq organiza para este domingo 10 de septiembre un bingo a beneficio de la organización. El mismo arrancará a las 16:00 y se extenderá hasta las 18:30 aproximadamente. El lugar elegido es el Club Atlético María Grande.

Según detallaron, el bingo se realizará con motivo del Día Mundial de la Fibrosis Quística que se conmemora cada 8 de setiembre. Por ello, se convocó a todas las familias FQ y a la comunidad de la ciudad y alrededores a que acompañe la causa, sumándose a esta actividad.

El valor del cartón es de 50 pesos y luego $20 c/u. Además habrá servicio de cantina, premios y sorpresas.

Por consultas, comunicarse con la entidad organizadora a través de Facebook: Alguien Como Yo Fq.

Sobre la entidad

Esta entidad que trabaja en Entre Ríos y tiene sede en Paraná, tiene como objetivo “fomentar conocimiento sobre fibrosis quística, acompañar a pacientes y generar difusión sobre la patología y la importancia sobre la concientización en la donación de órganos”.

La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, crónica y progresiva que afecta a miles de niños en Argentina. La gran mayoría de los argentinos desconoce está enfermedad.