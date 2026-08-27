La discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo acaba de sumar una voz de enorme peso. Bill Gates publicó un extenso ensayo en el que advierte que la IA no debe ser analizada simplemente como otra herramienta para aumentar la productividad, sino como una tecnología capaz de reemplazar tareas cognitivas y transformar en pocos años sectores enteros de la economía.

En su artículo, titulado “The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical” (“La era turbulenta de la IA está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son críticas”), Gates sostiene que el mundo todavía no está preparando un plan suficiente para afrontar la transición.

El planteo no es que la inteligencia artificial vaya a eliminar todos los empleos. De hecho, Gates reconoce que también puede generar nuevas oportunidades y mejorar radicalmente áreas como la medicina, la agricultura, la educación y los servicios públicos. El problema, advierte, es la velocidad del cambio y la distribución de sus beneficios.

“La IA será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia”.

La diferencia con otras revoluciones tecnológicas

Para Gates, comparar la IA con anteriores transformaciones tecnológicas puede llevar a subestimar lo que viene. La computadora personal, por ejemplo, necesitó décadas para modificar profundamente la manera de trabajar: hubo que desarrollar software, reducir costos, capacitar trabajadores y adaptar los procesos empresariales.

Con la IA, el escenario es diferente. Los dispositivos ya existen, los modelos utilizan lenguaje natural y pueden aprender de información y materiales que las empresas ya utilizan para capacitar a sus empleados. Además, la IA no está limitada a una industria.

Gates menciona actividades como atención al cliente, ventas, programación, tareas administrativas, análisis de datos, derecho, medicina y manufactura entre los sectores que pueden experimentar una fuerte transformación. Y anticipa que la robótica terminará ampliando ese impacto hacia trabajos físicos, incluidos algunos vinculados con la construcción y la hotelería.

Los jóvenes serían uno de los grupos más expuestos

Uno de los aspectos que más preocupa a Gates es el futuro de quienes recién ingresan al mercado laboral. Según su análisis, los puestos de nivel inicial y medio están entre los más expuestos a la automatización, mientras que muchos de los nuevos empleos podrían requerir conocimientos y habilidades que demanden años de formación.

Eso puede generar una paradoja: una persona joven podría tener más acceso que nunca a herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo encontrar menos oportunidades para conseguir su primer empleo. El empresario cita además investigaciones que ya detectaron una caída del empleo entre trabajadores jóvenes en ocupaciones particularmente vulnerables a la IA, mientras que el efecto todavía no se observa de la misma manera entre trabajadores de mayor edad.

“Human Reserved”: qué propone Gates para proteger algunos empleos

Una de las propuestas más llamativas del ensayo es la creación de un espacio denominado “Human Reserved”, algo así como “Reservado para humanos”. Gates utiliza la comparación con las reservas naturales: lugares donde técnicamente podrían construirse caminos o edificios, pero se decide no hacerlo porque la pérdida sería demasiado importante. La misma lógica podría aplicarse al trabajo.

Algunas actividades podrían ser realizadas técnicamente por máquinas, pero la sociedad podría decidir que deben continuar siendo desempeñadas por personas. El ejemplo que utiliza Gates es personal.

Su padre murió de Alzheimer en 2020 y durante la etapa final de su enfermedad recibió atención permanente de cuidadores profesionales. Para Gates, hubo algo en ese cuidado que fue “irremplazablemente humano”. Por eso plantea que determinadas tareas vinculadas con el cuidado de personas, la educación, la salud y la salud mental podrían quedar dentro de una categoría reservada total o parcialmente a trabajadores humanos.

También contempla razones económicas. Por ejemplo, proteger temporalmente determinados empleos cuando la sustitución tecnológica pueda dejar fuera del mercado laboral a personas que difícilmente puedan reconvertirse.

La gran pregunta: ¿quién decide qué trabajos se protegen?

La propuesta abre, sin embargo, un debate complejo.

¿Quién decide qué profesiones deben quedar reservadas para humanos?

El propio Gates reconoce que no tiene todas las respuestas. También plantea interrogantes sobre los criterios para determinar esas actividades, la posibilidad de que las empresas eludan las restricciones y las consecuencias para el comercio internacional si un país permite una automatización que otro decide limitar. Es decir, la discusión no sería solamente tecnológica. Sería también económica, política, laboral y cultural.

Gates vuelve a proponer un impuesto a los robots

Otra de sus propuestas es modificar la forma en que los sistemas tributarios tratan al trabajo humano y a las máquinas. Actualmente, sostiene, contratar una persona implica pagar impuestos sobre el trabajo, mientras que comprar un robot puede ser considerado una inversión empresarial deducible.

Gates plantea entonces gravar determinadas formas de automatización y también los “tokens” utilizados por sistemas de IA, con el objetivo de reducir parcialmente el incentivo económico para reemplazar trabajadores y, al mismo tiempo, generar recursos para capacitación y protección social.

No propone frenar la innovación. Por el contrario, reconoce que la IA puede producir beneficios enormes. Pero considera necesario que parte de la riqueza generada por la automatización permita financiar la reconversión laboral y una red de protección social más fuerte.

El riesgo no es solamente perder el empleo

Para Gates, el problema del trabajo tiene una dimensión que va mucho más allá del salario. El empleo representa para muchas personas ingresos, estabilidad, identidad, vínculos sociales y una sensación de pertenencia.

Por eso advierte que una transición rápida podría generar consecuencias sociales importantes en comunidades donde desaparezcan fuentes de trabajo. El temor es que la automatización genere una dinámica difícil de detener: una empresa incorpora IA o robots, reduce sus costos y baja sus precios. Sus competidores quedan obligados a hacer lo mismo para sobrevivir.

Así, la presión del mercado puede acelerar la sustitución de trabajadores incluso cuando las empresas individualmente no tengan un incentivo inicial para hacerlo.

Una IA que también puede ser peligrosa

El empleo no es el único riesgo que Gates identifica. También advierte sobre el uso de IA para fraudes, desinformación, deepfakes, vigilancia y ciberataques, así como sobre riesgos relacionados con el desarrollo de armas y herramientas biológicas.

Otro de sus focos de preocupación son los llamados “compañeros” de inteligencia artificial, especialmente entre niños y jóvenes. Gates sostiene que estos sistemas pueden resultar altamente adictivos porque están diseñados para adaptarse al usuario, permanecer siempre disponibles y evitar conflictos. Cita un estudio realizado por investigadores de Stanford y Carnegie Mellon sobre más de 1.100 usuarios de compañeros de IA, que encontró una asociación entre un uso emocionalmente más intenso y un peor estado subjetivo en determinados usuarios.

También plantea un dilema educativo: una herramienta capaz de explicar prácticamente cualquier tema puede ayudar a aprender, pero también puede hacer que las personas dejen de desarrollar por sí mismas determinadas capacidades de pensamiento crítico.

No todo es amenaza: Gates también ve una oportunidad enorme

El diagnóstico de Gates no es exclusivamente pesimista. De hecho, dedica buena parte de su ensayo a explicar por qué considera que la IA puede mejorar radicalmente la vida de millones de personas.

En medicina, por ejemplo, menciona sistemas capaces de analizar imágenes y detectar accidentes cerebrovasculares. En agricultura, destaca la posibilidad de brindar a pequeños productores información sobre clima, semillas, enfermedades y manejo de cultivos.

También imagina sistemas capaces de simplificar trámites estatales, mejorar la educación y ampliar el acceso a profesionales de la salud en lugares donde actualmente son escasos. El desafío, según Gates, es que esos beneficios no queden concentrados en quienes ya tienen más recursos.

“El mundo necesita un plan”

La conclusión de Gates es una advertencia, pero también un llamado a la acción. Considera que no alcanza con que las empresas tecnológicas decidan por sí mismas cómo administrar la transición. La discusión debería involucrar a gobiernos, trabajadores, empresarios, educadores, especialistas, organizaciones sociales y comunidades.

También reclama una mayor cooperación internacional, porque los riesgos y las consecuencias de la IA no respetan fronteras. Su propuesta incluye crear nuevas instituciones capaces de coordinar políticas vinculadas con empleo, educación, impuestos, seguridad, salud, energía y tecnología, además de avanzar hacia algún tipo de marco internacional.

La pregunta que queda planteada es enorme y también cercana: ¿qué pasará cuando una máquina pueda hacer nuestro trabajo mejor, más rápido y más barato? La respuesta de Gates no es frenar la inteligencia artificial. Es decidir qué queremos automatizar, qué queremos conservar como actividad humana y cómo distribuimos la riqueza que genere la nueva tecnología.

Y en esa discusión, la cuestión central quizás ya no sea solamente qué puede hacer la IA, sino qué tipo de sociedad queremos construir cuando pueda hacer casi todo lo que hoy hacemos nosotros.