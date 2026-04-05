Hernández.- La Biblioteca La Vieja Estación invita a los más pequeños a participar de un taller infantil destinado a niños de 3 a 6 años. La propuesta apunta a generar un espacio donde los participantes podrán imaginar, crear y descubrir nuestras raíces a través de cuentos, juegos, arte y folklore.

El taller se desarrollará los días sábados de 9 a 11 hs

Los interesados pueden inscribirse o recibir más información con Leonela: 3435512146; Candela: 3435193923; María: 3434687544; Marcela: 3435612322.

La inscripción estará abierta hasta el viernes 17 de abril, mientras que el inicio de las actividades está previsto para el sábado 18.

Viaje a la feria del libro

Desde la Biblioteca La Vieja Estación se informa a sus socios que está prevista una visita a la Feria del Libro en la provincia de Buenos Aires durante el mes de mayo.

En este marco, se invita a los asociados a acercarse a la institución para sugerir títulos, autores o materiales de interés que les gustaría que la biblioteca incorpore a su catálogo.

La iniciativa busca aprovechar la visita a la feria para ampliar y actualizar el acervo bibliográfico, atendiendo a las preferencias y necesidades de los lectores.

Club de lectura

Todos los lunes de 18 a 19:30 se encuentra el espacio del Club de lectura, destinado a jóvenes y adultos. El taller es libre y gratuito y coordinado por Melé Graglia.

Para inscribirse contactarse al 3435619994 (Melé), 3435612322 (Marcela) o 3435496054 (Analía).