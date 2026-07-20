Después de varios años alejada de las pistas a causa de una serie de lesiones y operaciones, la atleta crespense Betsabé Páez protagonizó un regreso que ilusiona al atletismo argentino. Este fin de semana alcanzó una marca de 1,86 metros en salto en alto durante un torneo disputado en Rosario, registro que la ubica entre las mejores exponentes nacionales de la especialidad.

La actuación representa un importante paso en la recuperación deportiva de la entrerriana, quien durante las categorías juveniles fue considerada una de las grandes promesas del atletismo argentino. Incluso llegó a representar al país en competencias internacionales, entre ellas los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Un regreso después de años difíciles

Hace una década, Páez había establecido su mejor marca personal con un salto de 1,81 metros. Sin embargo, una sucesión de lesiones frenó una carrera que se perfilaba con gran proyección y la obligó a permanecer alejada de la competencia durante varios años.

En las últimas semanas decidió volver a la actividad. Su primera presentación, con un registro de 1,74 metros, ya mostraba señales alentadoras, pero el resultado conseguido en Rosario confirmó que la recuperación avanza por buen camino.

Con los 1,86 metros alcanzados este sábado, Betsabé se convirtió en la cuarta mejor saltadora de la historia del atletismo argentino en esta disciplina, recuperando además un lugar de protagonismo para el país en una prueba que durante muchos años tuvo como máxima referente a Solange Witteveen, dueña del récord argentino con 1,96 metros.

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Un impulso para el atletismo nacional

El retorno de la atleta crespense representa una noticia alentadora para el atletismo argentino de cara a los próximos compromisos internacionales, ya que vuelve a contar con una especialista capaz de competir en los principales torneos de la región.

Más allá de la marca obtenida, el resultado tiene un fuerte valor simbólico: es el premio a un largo proceso de recuperación física y emocional que le permitió volver a competir al máximo nivel luego de atravesar uno de los períodos más difíciles de su carrera deportiva.

El torneo disputado en Rosario también dejó destacados desempeños de otros atletas nacionales en distintas pruebas de pista y campo, aunque el regreso de Betsabé Páez fue, sin dudas, una de las noticias más celebradas de la jornada.