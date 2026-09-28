La atleta entrerriana Betsabé Páez, quien ostenta el título de campeona argentina de salto en alto en la categoría mayores, tuvo una destacada actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este viernes, la deportista oriunda de Crespo alcanzó un registro de 1,79 metros, quedando al borde del podio en la competencia realizada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candiott.

Durante la jornada, la atleta no pudo superar la barrera de los 1,81 metros, lo que la dejó fuera de la definición por las medallas. Su progresión en el certamen incluyó saltos de 1,65m, 1,70m, 1,73m, 1,76m y el definitivo de 1,79m.

La medalla dorada fue obtenida por Glenka Antonia, representante de Curazao, con una marca de 1,87 metros. El podio se completó con la brasileña María De Oliveira y la colombiana María Arboleda, ambas con 1,85 metros. La definición del segundo y tercer puesto se resolvió por desempate: la brasileña logró la presea plateada al superar la marca en su segundo intento, mientras que la colombiana lo hizo en el tercero.

Para Betsabé Páez, esta participación representa un hito significativo en su carrera deportiva. La atleta, quien fue representante argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 y ganadora de un diploma en aquella ocasión, había atravesado una serie de lesiones que pusieron en riesgo su continuidad profesional, llegando a considerar el retiro definitivo hace apenas unos meses.