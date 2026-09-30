“Hay una cuestión que es necesario aclarar: la mayoría en ambas Cámaras la tiene el oficialismo desde junio de 2025. Por eso resulta llamativo que se pretenda explicar la demora de un proyecto por una supuesta falta de mayoría. Con mayoría en Diputados y en el Senado, es una obviedad que la agenda legislativa está conducida por el oficialismo”, sostuvo Berthet.

El senador recordó que el proyecto ingresó al Senado en septiembre de 2024, luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, y que desde entonces fue abordado en las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

“En noviembre de 2024, desde nuestro bloque planteamos modificaciones y aportes al proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y que había aprobado Diputados. Fuimos claros en aquel momento: estamos a favor de contar con una herramienta de Ética Pública, pero queríamos mejorarla”, señaló Berthet.

En aquella oportunidad, incluso desde el oficialismo se planteó continuar analizando el articulado y convocar a representantes del Poder Ejecutivo para conocer su posición sobre las modificaciones propuestas.

El proceso continuó en noviembre de 2025, cuando participó de una reunión de comisión el secretario de Justicia de la Provincia, Julián Maneiro. Allí respondió las consultas de los senadores y explicó los principales aspectos del proyecto. Al finalizar, calificó el encuentro como “un fructífero intercambio de opiniones” y sostuvo que la iniciativa era “muy importante y trascendente”. Incluso, adelantó que su sanción podría concretarse en los días siguientes.

“Pasó casi un año desde aquella afirmación y el proyecto siguió sin sancionarse. Entonces la pregunta no es si la oposición tiene mayoría para impedir que avance. La pregunta es qué decisión política tomó el oficialismo para que una iniciativa que considera tan importante llegue finalmente a ser ley”, planteó Berthet.

El senador remarcó finalmente que la posición del bloque Justicialista no cambió: “Queremos una Ley de Ética Pública. Lo dijimos desde el primer momento. Lo que planteamos es que sea una buena ley, que amplíe los estándares de transparencia, que establezca reglas claras y que se aplique de manera efectiva”.