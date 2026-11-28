La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, aclaró que las recomendaciones elaboradas por la Mesa Interdisciplinaria de Alimentación no representan un aval institucional a las decisiones del Gobierno provincial sobre la política alimentaria.

La funcionaria explicó que el espacio fue creado para intercambiar conocimientos y brindar asesoramiento técnico a la Coordinación de Nutrición, con el objetivo de aportar propuestas para mejorar las políticas alimentarias de la provincia, especialmente el funcionamiento del programa de comedores.

Berisso remarcó que las conclusiones de la mesa tuvieron carácter consultivo y no vinculante. En ese sentido, señaló que la definición de los criterios técnicos y la implementación de las medidas corresponden al Poder Ejecutivo, a través de la Coordinación de Nutrición.

"La participación de las instituciones en la mesa y las recomendaciones que hicieron no implican un aval a las decisiones del gobierno provincial", precisó.

Qué instituciones participaron

La Mesa Interdisciplinaria de Alimentación estuvo integrada por representantes de universidades, el Colegio de Nutricionistas, el área de Bromatología, el Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano.

La ministra valoró los aportes de cada sector y destacó que las instituciones tuvieron autonomía para expresar sus opiniones y formular recomendaciones.

La nueva Coordinación de Nutrición

Berisso también defendió la creación de la Coordinación de Nutrición, dispuesta por decreto durante la actual gestión provincial. Según explicó, el área busca avanzar en la profesionalización de las políticas alimentarias mediante la incorporación de especialistas en nutrición, bromatología y otras disciplinas vinculadas con la alimentación.

"Vamos a incorporar profesionales de la nutrición, de la bromatología y de otras disciplinas vinculadas con la alimentación, para que su conocimiento y su experiencia ayuden a definir las políticas de la provincia", señaló.

Finalmente, la funcionaria insistió en que la responsabilidad por las decisiones y las políticas alimentarias que se implementen en Entre Ríos corresponde exclusivamente al Gobierno provincial.