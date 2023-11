Nogoyá.- Comienza a cerrarse un año muy especial en materia política para nuestra ciudad. Habrá nuevos gobernantes en todos los ámbitos y la continuidad que muchos pregonan, se da en cierto punto ya que, previo a asumir, muchos dirigentes van marcando su perspectiva de trabajo.

En ese marco, Paralelo 32 comenzó a dialogar con diferentes actores del ámbito local y que han sido protagonistas de una gestión que culminará el próximo 10 de diciembre.

El primer entrevistado es el concejal del PRO Mariano Berdiñas, que define estar cerrando un año positivo en general.

El edil valora que siempre trabajó en base a propuestas y proyectos, “me queda en el haber cosas importantes como la sanción del nuevo reglamento para el Concejo Deliberante, porque funciona con uno totalmente desactualizado. Queda esa herramienta para que los nuevos concejales cuenten con el nuevo reglamento que plantea la modernización y despapelización.

Berdiñas se muestra satisfecho por haber conseguido concretar la mayoría de las iniciativas, como la aprobación del programa Nogoyá Emprende, la eximición de tasas para personas con discapacidad, establecer un protocolo de atención prioritaria en organismos públicos y privados para adultos mayores y embarazadas, “trabajamos para lograr la pirotecnia cero, para la publicación de dietas y sueldos de funcionarios y concejales, prohibimos que el intendente pueda hacer nuevas designaciones de personal 180 días antes de terminar su mandato, creo que fue una herramienta importante en términos democráticos. Nos hicimos responsables de diferentes problemas ambientales, de tránsito, modificamos ordenanzas del parque industrial, aunque hay una cuota pendiente en ese tema por parte del gobierno de Cavagna pero las herramientas legales están”.

Diferencias con el ejecutivo

Sabido es que la relación entre Berdiñas y Cavagna tuvo un quiebre desde el momento que el concejal decidió jugar la interna de Juntos por Entre Ríos y competir por la intendencia, enfrentando al sucesor del actual intendente. Más allá de eso, prioriza el rol institucional para el que fue elegido: “obviamente uno forma parte de la bancada oficialista, pero es claro que tengo diferencias con el gobierno municipal, si bien nadie puede negar que en cuestiones importantes los votos de los concejales del PRO siempre estuvieron. Cuando hubo que marcar diferencias las marqué, yo no soy escribano de nadie, por algo me presenté como pre candidato en las PASO. Estoy convencido que era necesario un cambio y no una continuidad, dejando las cosas que estaban bien. Lamentablemente no se dio, pero acatamos la voluntad popular”.

Ante esta definición consultamos al concejal qué sensación le produce el observar que numerosas ordenanzas no son ejecutadas por el intendente, a lo que respondió: “como concejal me pone de mal humor que no se cumplan las ordenanzas, se están presentando resoluciones pidiendo al Ejecutivo que haga cumplir lo que está ya sancionado, como es el caso de la pirotecnia cero, del uso del casco y de otros temas vigentes como es la utilización de escapes libres en motocicletas. Agradezco la pregunta, porque si bien nuestra gestión termina, me siento dolido con las críticas que se elevan hacia el Concejo Deliberante. Cuando asumí íbamos en las 1.000 ordenanzas y hoy estamos en las 1.400, es decir que se trabajó mucho en estos años. Pero el encargado de cumplir con estas ordenanzas es el departamento ejecutivo, la gente muchas veces tiene el concepto de que los concejales no hacen nada, pero el foco hay que ponerlo en el ejecutivo para que haga cumplir lo que el poder legislativo sanciona”.

Lo que viene para el sector

Para el referente del PRO, el próximo plantel del Concejo Deliberante será muy interesante, “hay ediles de las diferentes bancadas que tienen su formación, su pertenencia y su personalidad, por eso creo que será destacable. Soy de los que creen que el sistema tiene que funcionar con una bancada oficialista que defiende su gobierno y una bancada opositora que tiene que controlar. Creo que hay actores en la oposición que pueden asumir muy bien ese trabajo” reconoció.

Fue consultado sobre la postura que adoptarán los concejales de su sector, teniendo en cuenta las diferencias que aún persisten con el sector de la UCR, anticipando que Valeria Rodriguez y Ezequiel Schonals, “no serán escribanía del intendente”. “Justamente ellos formaron parte de mi lista, donde proponíamos un montón de cosas que se cambiaban, que Schneider no las propone. Por eso he pedido a mis concejales que honren la plataforma que presentamos y seguramente esas iniciativas las presentarán en forma de proyectos y tendrán la discusión que corresponde, convencido de que muchas de esas ideas se van a trabajar muy bien en el Concejo Deliberante”.

A nivel personal, Mariano Berdiñas se ve el 11 de diciembre trabajando de su profesión de abogado, pero advierte: “tengo una muy buena relación el gobernador electo Rogelio Frigerio, he dicho que estoy a su disposición para lo que necesite, siempre y cuando yo me sienta útil en la tarea que se me podría encomendar y que me permita estar en mi ciudad para continuar desarrollándome políticamente. El sabe que yo no estoy buscando trabajando, me puse a disposición por si él ve en mi, virtudes que le puedan servir a su gobierno”.

Culminar con el deber cumplido

Para el concejal, el 10 de diciembre culmina una etapa, “hoy siento que conseguí todo lo que me propuse desde el momento que decidí ser concejal. Terminé con una pre candidatura a intendente, en la que me tocó perder, pero fui acompañado por el PRO, por parte del radicalismo, el socialismo, el vecinalismo y gente proveniente del justicialismo. Me gané cierto respeto por haber hecho una buena elección contra un oficialismo que hasta tres horas antes del cierre de listas pertenecía a Galimberti pero después pasó a ser de Frigerio. Yo siempre estuve en el mismo lugar y voy a seguir en el mismo lugar. En 2012 soñaba con este contexto, empezamos con una mesita en las esquinas, con un local chiquito, nos cargaban, éramos motivo de bromas. En 2015 apostamos a la concejalía y a Rafael Cavagna, ahí se nos dio, tuve la satisfacción como militante de ver a Mauricio Macri presidente y hoy tener de gobernador a Rogelio Frigerio, de haber caminado con él desde el inicio las calles de la ciudad. Es el mayor orgullo. Hicimos lo que teníamos que hacer”.