Nogoyá.- La ciudad no fue ajena a la recorrida que realizaron Rogelio Frigerio y María Eugenia Vidal en la provincia, haciéndose presentes el día martes para dialogar con militantes y cumplir con las cuestiones institucionales que la visita de diputados nacionales implican.

A pesar de haber estado en el despacho municipal y mantener un encuentro con el intendente Rafael Cavagna, la visita de Rogelio y Vidal fue entendida como un claro mensaje de respaldo a la precandidatura a intendente de Mariano Berdiñas, actual concejal de la ciudad y referente del PRO desde sus inicios.

Paralelo 32 mantuvo una entrevista con Berdiñas luego de la visita de los legisladores nacionales, donde el concejal definió la llegada de Frigerio y Vidal como “muy importante en el marco del trabajo que estamos llevando adelante, más allá de la figura de Rogelio Frigerio como diputado nacional y pre candidato a gobernador; fue acompañado por Maria Eugenia Vidal ex gobernadora de la provincia más grande de la República Argentina. Es muy importante para mí que ellos hayan estado presente y recibiendo el claro apoyo de cara al desafío que tenemos con el equipo de trabajo en mi precandidatura a intendente”.

Berdiñas en su postura no se separa de la estructura del PRO y apuesta a una interna que enfrente al radicalismo encabezado por el intendente Cavagna. “Venimos trabajando hace más de una década en Nogoyá y siempre acompañando a Rogelio Frigerio, entendemos que en el proceso electoral que se avecina en el marco de las PASO, somos el equipo de trabajo que mejor representa las ideas de desarrollo que Frigerio quiere llevar adelante en caso de que los ciudadanos decidan que él sea el próximo gobernador. Eso no quita que estemos abiertos al dialogo con todos los sectores que se identifiquen con Rogelio, pero estamos aspirando a que todo el sector frigerista llegue al proceso de las PASO con una única candidatura, que se unifiquen todas las propuestas del sector para competir de forma directa con el candidato del actual presidente municipal Rafael Cavagna. Hoy nuestro trabajo es encabezar esa alternativa de Frigerio en Nogoyá, acompañando de diferentes sectores, como el socialismo, vecinalismo y sectores del radicalismo”.

A pesar de este contexto, Berdiñas pone a salvo el vinculo institucional que mantiene con Cavagna, “la relación es muy buena, es institucional, de mi parte en el 2015 y 2019 cuando Cavagna fue electo intendente me tocó encabezar la lista de concejales, es decir que siempre estuvimos electoralmente en lugares preponderantes e importantes en el armado de listas. En cuanto al gabinete municipal, tenemos al Dr. Juan Carlos Ochoteco como asesor legal y dos encargados de área, pero mas allá de eso, la discusión no pasa por ahí, la relación sigue siendo buena con el radicalismo que representan Rafael Cavagna y Gustavo Cusinato. Obviamente ellos tienen un precandidato a intendente y pre candidato a gobernador, por eso vamos a competir en las PASO y nosotros estamos con muchísimas expectativas de que la ciudadanía elija el camino desarrollo para la ciudad en los próximos treinta años, no estar pensando simplemente en lo cotidiano, por esa visión vamos nosotros sabiendo que en las generales vamos a estar todos juntos para enfrentar al Frente de Todos”, confirmó Berdiñas.

El MID en Nogoyá no será opción

En la entrevista, el actual concejal fue consultado sobre la posibilidad de integrar el Movimiento de Interacción y Desarrollo (MID), como sucede en otros departamentos entrerrianos, para proponer una fuerza alternativa a Juntos por Entre Ríos; lo que fue descartado de lleno: “en Nogoyá no sucederá eso de encolumnarnos en el MID, hoy al gobernador de Entre Ríos le quedan veinte días para decidir si desdobla o no la elección, a esta altura entiendo que no va a haber desdoblamiento. Pero si lo hubiese estamos a un par de meses del cierre de listas, y si bien el MID fue un partido importante, sobre todo en la multipartidaria en el regreso a la democracia, y si bien en algunos departamentos están en desarrollo, en nuestra ciudad no hay alguna célula aún del MID, nosotros estamos dentro de Juntos por Entre Ríos y desde ahí vamos a dar pelea, entendiendo que en aquellas localidades donde hay presencia del MID, ese partido va a terminar estando dentro de Juntos por Entre Ríos, no está en la voluntad de Frigerio que haya competencias por fuera de nuestro frente”. Nuestra pregunta vino a raíz de que Frigerio venía de inaugurar en Crespo una sede partidaria del MID.

Tres precandidaturas en busca de consenso

Sobre las figuras que integran el grupo político que encabeza, Berdiñas mencionó que cuentan con tres pre candidaturas a la intendencia. “Alicia Aluani es precandidata a intendente por un sector del radicalismo que apoya Frigerio, que es el sector de Fuad Sosa, a la que se suma la precandidatura de Anahí Orcellet por otro sector del PRO”, confirmó, reconociendo que están trabajando por pedido de Frigerio en unificar estas posturas para llegar con un único candidato para disputar mano a mano las PASO contra el candidato que apoye a Galimberti, que hasta el momento es Bernardo Schneider. Obviamente el diálogo seguirá hasta el momento de cerrar listas.

“Nuestra vocación es ganar, no tenemos vocación de participar para ver cuántos votos sacamos, en ese entendimiento creemos que tenemos todas las condiciones de encabezar la propuesta y vamos a trabajar para que otros sectores se sumen a este equipo de trabajo”, concluyó Berdiñas.