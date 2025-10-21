El candidato a senador nacional por Entre Ríos de ALLA, Joaquín Benegas Lynch, acompañará este jueves 23 de octubre, a las 19:00 horas, al presidente Javier Milei en el acto de cierre de campaña nacional, que tendrá lugar en el Parque de España, en la ciudad de Rosario.

La presencia de Benegas Lynch en este evento central, a pocos días de las Elecciones Legislativas Nacionales, se inscribe en la estrategia del mandatario de rodearse, en el tramo final de la campaña, de referentes provinciales de su máxima confianza. Según allegados al entorno presidencial, el objetivo es reforzar el mensaje de unidad y consolidar el impulso del proyecto de transformación que promueve el Gobierno.

El acto en Rosario se perfila como una jornada cargada de emoción y convicción, donde se espera la presencia de miles de simpatizantes que llegarán desde distintos puntos del país para respaldar al Presidente. Desde Entre Ríos, una nutrida delegación encabezada por Benegas Lynch se sumará al encuentro, que busca mostrar fuerza política y reafirmar el compromiso con “una Argentina libre, productiva y de pie”.

La elección de Joaquín Benegas Lynch para compartir el escenario con Milei no es casual. Refleja la estrecha amistad y confianza que lo une al Presidente desde hace años, así como el reconocimiento que Milei ha expresado públicamente hacia la familia Benegas Lynch, particularmente hacia Alberto “Bertie” Benegas Lynch (padre), referente histórico del liberalismo argentino, y hacia su hermano, el diputado nacional “Bertie” Benegas Lynch.

En declaraciones recientes, Joaquín Benegas Lynch aseguró que su participación en el cierre de campaña representa “un compromiso con Entre Ríos y con el futuro del país”. “Honraré la confianza depositada por el presidente y la que me otorguen los ciudadanos, trabajando para construir puentes entre la provincia y el Gobierno nacional, consolidar el avance de las ideas de la libertad y representar los intereses de los entrerrianos de bien”, afirmó.

El acto de cierre en Rosario marcará, según fuentes oficiales, “el comienzo de una nueva etapa para la Argentina”, en la que el oficialismo busca consolidar su presencia en el Congreso y fortalecer la red de dirigentes provinciales alineados con las ideas de la libertad.