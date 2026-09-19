A seis meses de asumir al frente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti realizó un análisis de la agenda de trabajo compartida entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y se refirió además a distintos aspectos del escenario político provincial y nacional.

Benedetti ocupa la presidencia del organismo en representación de Entre Ríos desde marzo de 2026.

Según planteó, existe una dinámica de trabajo articulado entre los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, con 25 mesas de trabajo que abordan cuestiones vinculadas con producción, turismo, cultura, justicia y políticas destinadas a adultos mayores, entre otras áreas.

La Hidrovía y los puertos del sur entrerriano

Uno de los principales temas abordados fue la incorporación de los brazos de conexión del sur entrerriano a la concesión de la Hidrovía troncal.

Benedetti consideró que se trata de un avance estratégico para el desarrollo portuario de la provincia y señaló que el acuerdo permitirá a los puertos ubicados sobre los ríos Paraná Bravo y Paraná Guazú integrarse a la red troncal.

Según explicó, esto permitiría captar producción entrerriana y también cargas provenientes de otros puntos de la Mesopotamia, particularmente Corrientes y Misiones.

Respecto de los estudios técnicos vinculados con el canal, el funcionario aclaró que el incremento de profundidad mencionado es de cuatro pies y no cuatro metros, una diferencia que, según señaló, ha generado interpretaciones equivocadas.

También destacó que Entre Ríos participará de la comisión de seguimiento de los trabajos, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las etapas previstas.

En su análisis, Benedetti vinculó además esta infraestructura con la circulación de cargas sobre el puente Rosario-Victoria, al considerar que una mayor actividad portuaria del lado entrerriano podría contribuir a distribuir parte del movimiento regional.

La mirada de Benedetti sobre la gestión provincial

En el plano provincial, Benedetti expresó su respaldo a la continuidad de la gestión de Rogelio Frigerio y sostuvo que el gobernador debería evaluar una candidatura para un segundo mandato.

El dirigente describió a Entre Ríos como una provincia que atravesaba un período de estancamiento y destacó, desde su perspectiva, medidas vinculadas con el control del gasto público y la reforma de la Caja de Jubilaciones.

Frigerio, por su parte, manifestó recientemente que hará “todo lo que sea necesario” para sostener el rumbo de su gestión y dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección, aunque no confirmó una candidatura.

Benedetti también hizo referencia al escenario electoral y planteó que, a su entender, debería producirse una convergencia entre sectores vinculados al espacio de Frigerio y La Libertad Avanza en Entre Ríos, en continuidad con el armado de 2025.

Sobre el calendario electoral, se manifestó personalmente a favor de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, argumentando que de esa manera los votantes podrían evaluar por separado las gestiones provincial y nacional.

Hasta el momento, Frigerio señaló que no tomó una decisión definitiva sobre el calendario electoral entrerriano.

Su posición frente al Gobierno nacional

En relación con el gobierno del presidente Javier Milei, Benedetti reconoció diferencias de estilo, pero señaló coincidencias respecto de la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y adecuar el nivel de gasto a los recursos disponibles.

En ese marco, destacó la tarea del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, en materia de administración de los recursos provinciales.

El dirigente también se refirió al futuro del radicalismo y a posibles candidaturas nacionales. Sobre la eventual postulación de Ernesto Sanz, expresó su respeto por el dirigente, aunque consideró prematuro definir candidaturas cuando todavía resta tiempo para las próximas elecciones nacionales.

Así, Benedetti ubicó como prioridades para esta etapa la consolidación de la agenda de integración entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, el desarrollo de la infraestructura vinculada con la Hidrovía y el seguimiento de la gestión provincial, mientras comienza a delinearse el escenario político de cara a 2027.