En medio del debate legislativo sobre una eventual reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, el senador provincial Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) advirtió sobre la magnitud del déficit que registra actualmente el organismo previsional y sostuvo que resulta imprescindible avanzar en una discusión profunda para asegurar su sostenibilidad futura.

Según explicó el legislador, el déficit mensual de la Caja ronda actualmente los 45.000 millones de pesos, una cifra que, a su entender, permite dimensionar la gravedad de la situación financiera.

“Ese déficit absorbe la totalidad de la renta que generan los campos agrícolas de la provincia”, señaló Benedetti al comparar el rojo previsional con uno de los principales sectores productivos de Entre Ríos.

El senador indicó que la provincia cuenta con aproximadamente 1,8 millones de hectáreas agrícolas y que el valor promedio de los arrendamientos ronda los 25.000 pesos mensuales por hectárea. Incluso bajo esas condiciones, afirmó, la renta generada apenas alcanzaría para cubrir el déficit actual del sistema jubilatorio.

Un problema que se profundizó con los años

Benedetti remarcó que la situación no es reciente ni responde a una coyuntura particular. Según detalló, entre 2011 y 2015 el déficit de la Caja representaba el equivalente a 6,5 pesos por cada 100 pesos de recursos corrientes de la provincia, mientras que entre 2021 y 2025 esa relación aumentó a 9,2 pesos por cada 100.

A su entender, esta evolución implica que una porción creciente de los recursos públicos debe destinarse a cubrir el déficit previsional, limitando la capacidad de inversión en otras áreas del Estado.

“Cada vez más recursos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad, infraestructura o desarrollo terminan siendo absorbidos por un sistema que requiere correcciones para garantizar su sustentabilidad”, sostuvo.

El debate con los gremios

Durante las reuniones desarrolladas en las comisiones del Senado, los representantes gremiales expresaron una firme oposición al proyecto impulsado por el oficialismo provincial.

Sobre este punto, Benedetti reconoció que los sindicatos plantearon objeciones de carácter constitucional, político y económico, y coincidió en que los trabajadores activos y los jubilados no son responsables de la situación financiera que atraviesa el organismo.

“Los trabajadores y jubilados no son responsables de la situación actual”, afirmó el legislador.

Sin embargo, consideró que reconocer esa realidad no elimina la necesidad de encontrar soluciones estructurales para evitar que el déficit continúe creciendo.

La discusión sobre el financiamiento

El senador también hizo referencia a las propuestas que sugieren cubrir el déficit mediante nuevos tributos o aportes especiales.

Si bien señaló que los recursos transferidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) contribuyen a financiar parte del sistema, advirtió que esos fondos resultan insuficientes para resolver el problema de fondo.

“Cuando el déficit de la Caja equivale a toda la renta agrícola de la provincia, resulta evidente que la dimensión del problema exige discutir algo más que nuevas fuentes de financiamiento”, expresó.

“Preservar derechos y garantizar sustentabilidad”

En el tramo final de su análisis, Benedetti sostuvo que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la preservación de los derechos previsionales y la sostenibilidad financiera del sistema.

“No se trata de perjudicar a nadie ni de desconocer derechos adquiridos. Se trata de encontrar una solución sostenible que fortalezca la Caja de Jubilaciones y resguarde el interés de todos los entrerrianos”, afirmó.

El legislador consideró que el debate debe desarrollarse escuchando todas las posiciones y evaluando alternativas que permitan asegurar la continuidad del sistema tanto para los actuales beneficiarios como para las futuras generaciones.

La discusión sobre la reforma previsional continúa en el ámbito legislativo y se mantiene como uno de los temas centrales de la agenda política provincial, en un contexto marcado por la preocupación sobre el crecimiento sostenido del déficit de la Caja de Jubilaciones.