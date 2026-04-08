“La verdad, me sorprendió. No esperaba ganar otra vez”, expresó en diálogo con El Pueblo, recordando que ya había alcanzado el mismo reconocimiento en 2024.

La historia de Belén con la pastelería comenzó de manera sencilla y familiar. “Yo hacía pasteles para mi familia, me gustaba y aprendí con una amiga. Después empecé a vender por pedido, primero en el jardín de mi hijo y luego desde casa. Hace más de diez años que hago esto”, relató. Su participación en la Fiesta del Pastel se dio a partir de una invitación de la Asociación de Maestros Pasteleros, que la convocó hace cinco años a sumarse al evento.

En esta edición, incluso dudó en participar debido a la exigente logística y al volumen de producción, pero decidió acompañar igualmente. “Me ayudó toda mi familia y logré llegar a tiempo. Haber obtenido nuevamente este reconocimiento me dio mucha satisfacción”, afirmó.

Sus productos se caracterizan por una elaboración artesanal y sabores tradicionales como dulce de leche, membrillo y batata. “No usamos grasa vacuna, sino margarina, lo que hace que los pasteles sean más tiernos y livianos”, explicó, destacando el cuidado en cada preparación.

A pesar de las condiciones climáticas adversas que obligaron a trasladar parte de la actividad al Club Salud Pública, la respuesta del público fue contundente. “La gente acompañó y se vendió todo lo que preparé, unas 90 docenas. Fue un fin de semana intenso, pero muy gratificante”, señaló.

Entre las anécdotas más llamativas, Belén recordó el encuentro con una turista que decidió llevar sus productos fuera del país. “Me dijo que se llevaba pasteles a Estados Unidos. Es muy lindo ver cómo nuestra tradición llega tan lejos”, comentó.

La pastelera también puso en valor el acompañamiento de su entorno cercano. “Mi mamá, mi cuñada y mi marido me ayudan siempre, y más este fin de semana. Sin ellos no hubiese podido. Es un trabajo en equipo”, destacó.

Finalmente, agradeció a la Asociación de Maestros Pasteleros, a la Municipalidad local y a las áreas de Cultura y Turismo por el acompañamiento, así como al público que sostuvo la fiesta pese al clima. “Fue una experiencia llena de alegría y aprendizaje. Ver cómo la gente valora lo que hacemos hace que todo valga la pena”, concluyó.