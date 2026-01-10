Victoria.- Belén Gil fue confirmada oficialmente como nueva directora de Turismo Municipal, tras la renuncia de Nicolás Godoy, efectiva al 31 de diciembre. La designación quedó formalizada mediante el decreto N° 001/26, firmado el 2 de enero, y ratificó lo que ya era un trascendido en el ámbito local.

Licenciada en Comunicación Social por la UNER, Gil trabajó en el hotel Sol Victoria, en la Oficina de Turismo municipal, y formó parte de la primera comisión organizadora del carnaval de la actual gestión. Hasta su nombramiento se desempeñaba como coordinadora del área, lo que —según señaló— garantiza continuidad en la gestión.

“No es empezar de cero. La estructura está organizada y el área sigue funcionando más allá de las personas”, afirmó en diálogo con Paralelo32.

Un turismo que fue cambiando

Durante la entrevista, Gil realizó un repaso de la evolución del turismo en Victoria. Recordó que, años atrás, el perfil del visitante estaba ligado principalmente a la pesca, el turismo religioso, las estancias y eventos puntuales como el carnaval, con estadías cortas y un gasto más reducido.

“El gran crecimiento se dio con la apertura del enlace vial Victoria–Rosario en 2003, cuando aumentó mucho la oferta turística”, explicó. Sin embargo, indicó que hacia 2012 y 2014 se produjo un período de estancamiento, vinculado a la falta de inversión.

El punto de inflexión llegó a partir de 2020, con la pandemia. “Cambió el tipo de turista. La gente empezó a buscar espacios abiertos, naturaleza y tranquilidad, y ahí Victoria volvió a posicionarse”, sostuvo.

Ese cambio también modificó la oferta. “Creció mucho el turismo al aire libre. Hoy hay más cabañas, bungalows y campings, y complejos donde la gente prefiere quedarse en el lugar, disfrutar del espacio verde, la pileta o hacer un asado, más que alojarse en un hotel tradicional”, describió.

Actualmente la ciudad cuenta con más de 80 alojamientos y supera las 2.000 plazas, con niveles de ocupación estables, aunque con un perfil de visitante distinto al de años anteriores.

Playa y carnaval, ejes del verano

En plena temporada alta, Gil señaló que el trabajo del área está centrado principalmente en la playa y el carnaval. Sobre el balneario, explicó que existe un diálogo permanente con los concesionarios. “Estamos en contacto constante, escuchando las demandas y acompañando para que todo funcione correctamente”, indicó, y mencionó la dificultad para conseguir guardavidas como una de las problemáticas habituales.

En relación con el carnaval, se refirió al contexto provincial y a la convivencia con otros destinos que ya iniciaron su fiesta. “En Entre Ríos hay 22 carnavales. El nuestro es uno de ellos”, remarcó.

Consultada por el inicio anticipado de los carnavales en ciudades como Gualeguaychú que comenzaron el 3 de enero, y el que para muchos es nuestro competidor directo: Gualeguay, teniendo en cuenta que Victoria anuncia su noche inaugural para la segunda quincena del mes, Gil sostuvo que no lo ven como una competencia directa. “La gente elige. Hay quienes prefieren la costa del Uruguay, otros la del Paraná. Eso siempre fue así”, señaló.

Además, explicó que la ciudad recibe una gran cantidad de excursionistas. “Victoria tiene mucho visitante que viene por el día, no pernocta, pero consume en gastronomía, paseos, casino o termas. Eso también deja un impacto económico importante”, afirmó.

Sobre la organización local, confirmó que los preparativos avanzan según lo previsto. “Ya salió la licitación de contratación directa y, como integrante de la comisión organizadora, puedo decir que el carnaval viene bastante encaminado y creemos que va a ser una buena temporada”, adelantó.

Cómo se vende hoy un destino turístico

Gil también se refirió al cambio en la forma de promocionar el turismo. Según explicó, quedó atrás la lógica basada exclusivamente en slogans (como aquel de Entre Ríos, todos los verdes) y la folletería, que va de la mano de la despapelización que promueve el Estado en sus distintos estamentos.

“Antes se vendían los destinos con frases muy marcadas. Hoy la tendencia es posicionar el nombre de la ciudad como marca en sí misma”, sostuvo, y agregó que las campañas actuales se apoyan más en acciones puntuales por temporada, el entorno digital y el trabajo conjunto con otras localidades.

En ese sentido, destacó la importancia de las microregiones. “Vender destinos en conjunto permite optimizar recursos y ofrecerle más opciones al visitante”, explicó.

Finalmente, la nueva directora subrayó que uno de los principales desafíos será profundizar el trabajo articulado entre el sector público y privado. “Esto no se logra desde una sola institución. El turismo se construye entre todos”, concluyó.