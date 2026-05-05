Este sábado Edgardo Bauza estuvo en Crespo, donde visitó y se reunió con familiares y amigos. Mientras tanto desde la Asociación del Fútbol Argentino se comunicaron este domingo con el representante del Patón, Gustavo Lescovich, y lo citaron para mañana lunes a las 18:00 en la AFA para oficializar el hecho de que no estará mas al frente del Seleccionado Nacional, y comenzar a negociar los términos de su salida.