Las redes sociales volvieron a poner de moda una práctica que combina competencia, humor, exposición y reconocimiento social: las llamadas batallas de aura o batallas de farmear aura.

La dinámica es sencilla: dos personas se enfrentan para demostrar quién tiene más carisma, presencia o actitud frente a un público que funciona como jurado. El resultado puede medirse en aplausos, reacciones o simplemente en quién logra imponerse en la escena.

Pero detrás del juego aparece una pregunta que va más allá de la tendencia: ¿por qué importa tanto demostrar una imagen de superioridad o conseguir la atención de los demás?

La psicóloga española Miriam González, integrante del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, explicó que la respuesta está relacionada con una característica básica de las personas: somos seres sociales.

“No solo necesitamos vincularnos: también necesitamos sentir que ocupamos un lugar valioso dentro del grupo”.

¿Qué significa “tener aura”?

Según González, no necesariamente se trata de querer ser superior a los demás. También puede existir el deseo de ser reconocido, resultar interesante, evitar el rechazo o no quedar relegado dentro de un grupo.

En ese sentido, el carisma puede funcionar como una forma de capital social.

“Quien tiene presencia, seguridad, humor o capacidad para captar la atención recibe reconocimiento del grupo”, explicó.

La especialista señaló que históricamente esa búsqueda de reconocimiento podía expresarse a través de la vestimenta, la manera de hablar, el humor, el baile o determinadas actitudes.

La novedad de las batallas de aura estaría, entonces, en el código utilizado para representar y medir esa necesidad de reconocimiento.

Cuando el juego depende de la aprobación

Participar de una batalla de aura no implica necesariamente un problema de autoestima. Para una persona con una autoestima equilibrada, puede tratarse simplemente de un juego, una forma de divertirse o una manera de socializar.

La situación puede cambiar cuando la valoración personal comienza a depender demasiado de la reacción de los demás.

Frases como “sé que valgo porque consigo atención”, “soy interesante porque me aplauden” o “si pierdo, quedo por debajo” reflejan, según González, una autoestima más apoyada en factores externos.

La psicóloga remarcó que demostrar aura también puede ser una expresión saludable de seguridad, creatividad y juego. El punto clave sería cuánto depende emocionalmente una persona del resultado y de la aprobación del público.

¿Por qué las batallas de aura atraen a los jóvenes?

La adolescencia y la primera juventud son etapas especialmente importantes para la construcción de la identidad. En esos años, el grupo de pares adquiere un peso significativo y la opinión de los demás puede tener una fuerte influencia emocional.

Por eso, las batallas de aura pueden convertirse en un espacio donde los jóvenes prueban formas de expresión, buscan reconocimiento y exploran su lugar dentro del grupo.

Pero González advierte que no todo fenómeno juvenil viral debería interpretarse desde una perspectiva negativa.

También existe una dimensión vinculada con la creatividad, el juego, la improvisación, la complicidad y la socialización presencial.

De hecho, una característica particular de esta tendencia es que pasó de las redes sociales a plazas y encuentros físicos entre jóvenes, llevando la dinámica del mundo digital al espacio público.

¿Participar de una batalla de aura es ser narcisista?

La respuesta de la especialista es clara: no necesariamente.

González consideró exagerado etiquetar como narcisista a alguien simplemente por participar en este tipo de competencias y pidió evitar que comportamientos cotidianos sean convertidos automáticamente en diagnósticos psicológicos.

“No todo exhibicionismo es narcisismo, ni toda búsqueda de aprobación es patológica”.

Competir, intentar llamar la atención, buscar resultar atractivo o disfrutar de la admiración de otras personas forma parte del comportamiento humano y puede ser especialmente frecuente durante las etapas en las que se está construyendo la identidad.

El narcisismo clínicamente problemático, explicó, implica una situación mucho más compleja que simplemente mostrarse o buscar visibilidad.

Una tendencia que refleja algo más profundo

Las batallas de aura pueden parecer, a primera vista, otra tendencia nacida de las redes sociales. Sin embargo, la explicación psicológica apunta a una necesidad mucho más antigua: ser vistos, reconocidos y valorados por los demás.

Lo que cambió no es necesariamente esa necesidad, sino la manera de expresarla.

Entre bromas, desafíos y competencias, las batallas de aura ponen en escena una pregunta que atraviesa especialmente a las nuevas generaciones: cuánto de lo que mostramos nace de la diversión y cuánto depende de sentir que los demás nos reconocen