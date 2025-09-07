Victoria.– Con la bendición de Karina Milei y compañía, la victoriense Candelaria Bartoloni, actual titular de Anses filial Victoria, anunció el 22 de agosto en Instagram su lugar como primera suplente en la lista de diputados nacionales de ALLA. Se trata de una posición de escasa expectativa, aunque útil para ganar espacio en el partido a futuro.

«Es importante que Entre Ríos esté representada por gente seria, de sectores productivos y profesionales, con voz reconocida en la provincia y mensajes claros a la ciudadanía», señaló. Dijo que la moviliza caminar junto al proyecto nacional: «Siempre estoy disponible y comprometida para acompañar desde el lugar que sea».

Aclaró que, si bien están alineados con el acuerdo entre el gobernador Rogelio Frigerio y Karina Milei, el objetivo es reflejar el país que impulsa el presidente. «Esta alianza es lo mejor que nos pudo pasar. Nuestro lema será el mismo que a nivel nacional: Libertad o Kirchnerismo».

Recalcó que Entre Ríos debe afianzar los votos hacia Javier Milei, dándole respaldo a sus legisladores: «Es poder llevar adelante grandes temas de campaña… eso viene a demostrar esta alianza», concluyó.

¿Corrupción en el gobierno?

Consultada sobre los audios del ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que sugieren maniobras irregulares en la compra y venta de medicamentos, Bartoloni negó de plano la sospecha.

«No creemos que sea un espejo de lo que criticamos incansablemente los ciudadanos de bien: cajas negras para el rédito político de unos pocos, donde se enriquecieron dirigentes y no la ciudadanía. Usan causas nobles para generar impacto en la gente».

Recalcó el acompañamiento a la política nacional: «ALLA tiene que acompañar con todas las herramientas. Con principios liberales todo queda bien representado: es el camino para entrerrianos y argentinos».

Insistió en la necesidad de representación: «Es necesario que Entre Ríos esté presente en el Congreso, con gente seria, de sectores productivos y profesionales, con voz reconocida y mensajes claros».

Privatizaciones

Sobre la propuesta de Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador por ALLA, de privatizar Salto Grande, señaló que hablar de eso hoy «es apresurado», aunque deslizó que podría estar en agenda en otro momento. Destacó su figura: «Estamos muy contentos con Joaquín, es una excelente persona y profesional muy idóneo y sensato, con principios bien planteados desde su familia».

Su presente en Anses

Al finalizar, dejó en claro que, más allá de su gestión en Anses, acompañará la campaña de ALLA.

_El paso por Anses suele ser puente hacia otros cargos, como Isa Castagnino o Gastón Bagnat. ¿Qué te está dejando el trabajo de dirigir la oficina?

—Una cercanía enorme con la gente. Cada día se abre la puerta y no sabemos cómo terminará, pero lo fundamental es el trato constante con tantas personas. Desde este rol se aprende mucho, a diario ingresan personas con diversas cuestiones que tratamos de resolver. Lo que me interesa es el trato directo y dar respuestas.

_¿Cómo compatibilizarás Anses con la campaña?

—Voy a estar donde sea necesario acompañando a Andrés Laumann y Joaquín Benegas Lynch. En Anses seguiré con mi trabajo diario, es un lugar que me gusta mucho, pero básicamente estaré donde me necesiten y a la altura de las circunstancias.