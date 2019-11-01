Luis Barbiero, Yamil Isaac y la Camerata Galeana se presentarán en un concierto titulado “Canciones Orquestadas” el 7 de noviembre, a las 21:30 en el Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” de la ciudad de Paraná (Gregoria Matorras 862), informaron a AIM. Las entradas tendrán un costo de 250 pesos. Anticipadas 200 pesos, en The Music Store.

Será esta una ocasión especial, ya que ambos cantautores (Barbiero e Isaac) presentarán sus canciones en un formato poco habitual, con la sonoridad expandida de una orquesta de cuerdas y vientos, en arreglos de los propios autores. El repertorio aborda rítmicas provenientes de la música popular latinoamericana, el rock, y otros géneros urbanos.

El reto de esta experiencia musical está en la búsqueda de ambos compositores. En el caso de Yamil Isaac, es el cruce de la sonoridad de un grupo eléctrico en su fusión con el ámbito de las cuerdas. En el de Barbiero, continúa una línea de escritura que nace en el sonido acústico y busca sonoridades más amplias en el terreno de los instrumentos de orquesta.

Participarán además Sebastián Macchi, Mauricio Guastavino, Pablo Sosa, José Luis Viggiano y Gastón Dutruel. La Camerata Galeana, formada por instrumentistas de cuerda de la región y dirigida por el paranaense Juan Sebastián Barbero, contará con el agregado de los intrumentistas de viento Eugenio Zeppa y Alberto Sire.